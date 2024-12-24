Ölmeden önce katilinin ismini söylemiş: "Artık beni öldürmesini bekliyorum"
Sivas'ın Suşehri ilçesinde yatağında baygın bulunan 3 çocuk annesi Gonca Özdemir, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Özdemir'in eşi gözaltına alınırken şüphelinin ilk ifadesinde cinayet iddiasını kabul etmediği öğrenildi. Maktülün vücudunda morluklara rastlanılırken arkadaşıyla olan mesajlaşmalarında ise eşi için "Artık beni öldürmesini bekliyorum." dediği ortaya çıktı.
Suşehri ilçe merkezinde Taşköprü Mahallesi'nde T.Ö., sağlık ekiplerini arayıp uyandırmak istediği eşi Gonca Özdemir'i baygın halde bulduğunu belirterek yardım istedi.