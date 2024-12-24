Ölmeden önce katilinin ismini söylemiş: "Artık beni öldürmesini bekliyorum"

"ARTIK BENİ ÖLDÜRMESİNİ BEKLİYORUM"

Gonca Özdemir'in madde bağımlısı olduğu öğrenilen eşi ile sürekli sorunlar yaşadığı, ancak çocuklarını korumak için sessiz kaldığı iddia edildi.



Özdemir'in Ülker isimli bir arkadaşı ile sosyal medyadan yaptığı mesajlaşmalar da dikkat çekti. Özdemir'in eşinin kendisine uyguladığı şiddetten bahsettiği, sonunda da "Artık beni öldürmesini bekliyorum" ifadelerini kullandığı görüldü.