Ölmeden önce katilinin ismini söylemiş: "Artık beni öldürmesini bekliyorum"

Sivas'ın Suşehri ilçesinde yatağında baygın bulunan 3 çocuk annesi Gonca Özdemir, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Özdemir'in eşi gözaltına alınırken şüphelinin ilk ifadesinde cinayet iddiasını kabul etmediği öğrenildi. Maktülün vücudunda morluklara rastlanılırken arkadaşıyla olan mesajlaşmalarında ise eşi için "Artık beni öldürmesini bekliyorum." dediği ortaya çıktı.

Ölmeden önce katilinin ismini söylemiş: "Artık beni öldürmesini bekliyorum" - 1

Suşehri ilçe merkezinde Taşköprü Mahallesi'nde T.Ö., sağlık ekiplerini arayıp uyandırmak istediği eşi Gonca Özdemir'i baygın halde bulduğunu belirterek yardım istedi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Ölmeden önce katilinin ismini söylemiş: "Artık beni öldürmesini bekliyorum" - 2

İZLER DİKKAT ÇEKTİ

Bilinci kapalı olarak Suşehri Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Özdemir, hayatını kaybetti. Vücudunda darp benzeri izlerine rastlanan Gonca Özdemir'in cenazesi otopsi için Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna gönderildi.

Otopsi işleminin ardından kadının cenazesi, yakınlarına teslim edildi. Şüpheli ölümle ilgili soruşturma başlatılırken, eşi T.Ö., polis ekiplerince gözaltına alındı.

Ölmeden önce katilinin ismini söylemiş: "Artık beni öldürmesini bekliyorum" - 3

Gonca Özdemir'in cenazesi, ilçeye bağlı Gökçakaş köyüne götürüldü. Köy camisinde öğle vakti Özdemir için cenaze namazı kılındı. Cenazeye Suşehri Kaymakamı Mahmut Fazıl Yıldız ile Belediye Başkanı Ahmet Ayhan Kayaoğlu, yakınları ve köylüler katıldı.

Ölmeden önce katilinin ismini söylemiş: "Artık beni öldürmesini bekliyorum" - 4

TABUTA GELİNLİK KONULDU

Namazın ardından Özdemir'in cenazesi, köy mezarlığında toprağa verildi. Özdemir'in tabutunun üzerine gelinliğinin konulduğu görüldü.

Ölmeden önce katilinin ismini söylemiş: "Artık beni öldürmesini bekliyorum" - 5

T.Ö.'nün İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde sorgusu sürerken şüpheli eşin ilk ifadesinde; cinayet iddiasını kabul etmediği öğrenildi.

Ölmeden önce katilinin ismini söylemiş: "Artık beni öldürmesini bekliyorum" - 6

"ARTIK BENİ ÖLDÜRMESİNİ BEKLİYORUM"

Gonca Özdemir'in madde bağımlısı olduğu öğrenilen eşi ile sürekli sorunlar yaşadığı, ancak çocuklarını korumak için sessiz kaldığı iddia edildi.

Özdemir'in Ülker isimli bir arkadaşı ile sosyal medyadan yaptığı mesajlaşmalar da dikkat çekti. Özdemir'in eşinin kendisine uyguladığı şiddetten bahsettiği, sonunda da "Artık beni öldürmesini bekliyorum" ifadelerini kullandığı görüldü.

DAHA FAZLA GÖSTER