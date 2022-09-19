Oltalar bile palamut doldu

Karadeniz'den Ege'ye göç eden palamutları yakalamak isteyen olta balıkçıları boğaz kıyılarına akın etti. Bolluk tezgaha da yansıdı, tane fiyatı 30 liranın altına düştü.

Haberler - NTV 19.09.2022 - 16:26 | Son Güncelleme : 19.09.2022 - 16:28

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Bu sezon denizlerde tam anlamıyla palamut yoğunluğu yaşanıyor.

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Balıkçı teknelerinin yanı sıra İstanbul Boğazı'nda olta ile balık tutan vatandaşlar da bu akından faydalandı.

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Olta balıkçıları, Karadeniz'den Ege'ye göç eden palamutları yakalamak için sahilleri doldurdu.

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Olta balıkçılarının da kovaları da palamut dolu.

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Usta balıkçılar en acemilerin bile balıkları tutabildiğini belirtiyor.

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Kimi tuttuğu balığı evine götürüyor, kimi ise satıyor.

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Palamut fiyatları balığın boyuna ve gramajına göre 30 lirayla 60 lira arasında satılıyor.

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Oltalar bile palamut doldu - 9
Oltalar bile palamut doldu - 10
Oltalar bile palamut doldu - 11
Oltalar bile palamut doldu - 12
Oltalar bile palamut doldu - 13
Oltalar bile palamut doldu - 14
Oltalar bile palamut doldu - 15
Oltalar bile palamut doldu - 16
Oltalar bile palamut doldu - 17
Oltalar bile palamut doldu - 18
Oltalar bile palamut doldu - 19

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