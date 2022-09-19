Oltalar bile palamut doldu

Haberler - NTV 19.09.2022 - 16:26 | Son Güncelleme : 19.09.2022 - 16:28
Bu sezon denizlerde tam anlamıyla palamut yoğunluğu yaşanıyor.
Balıkçı teknelerinin yanı sıra İstanbul Boğazı'nda olta ile balık tutan vatandaşlar da bu akından faydalandı.
Olta balıkçıları, Karadeniz'den Ege'ye göç eden palamutları yakalamak için sahilleri doldurdu.
Olta balıkçılarının da kovaları da palamut dolu.
Usta balıkçılar en acemilerin bile balıkları tutabildiğini belirtiyor.
Kimi tuttuğu balığı evine götürüyor, kimi ise satıyor.
Palamut fiyatları balığın boyuna ve gramajına göre 30 lirayla 60 lira arasında satılıyor.