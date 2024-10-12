Oltayla balık tutarken fark etti: "Görmek herkese nasip olmaz"
Hatay'da olta balıkçısı Serkan Kayış, nesli tükenme tehlikesi altındaki Akdeniz fokunu İskenderun Körfezi'nde cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Kayış, "Akdeniz fokunu görmek herkese nasip olmaz ve bu bize nasip oldu." diye konuştu.
Nesli tükenmekte olan ve Akdeniz'de nadiren görülen Akdeniz foku, Hatay'ın İskenderun ilçesi Denizciler Mahallesi açıklarında karaya yakın bir noktada görüntülendi. Bir süre kıyıya yakın noktada gözüken Akdeniz foku, bir süre sonra gözden kayboldu. O anlarda oltasıyla balık tutmak için kıyıda bulunan Serkan Kayış, Akdeniz fokunu kamerasıyla görüntüledi.