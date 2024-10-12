Oltayla balık tutarken fark etti: "Görmek herkese nasip olmaz"

Hatay'da olta balıkçısı Serkan Kayış, nesli tükenme tehlikesi altındaki Akdeniz fokunu İskenderun Körfezi'nde cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Kayış, "Akdeniz fokunu görmek herkese nasip olmaz ve bu bize nasip oldu." diye konuştu.

Oltayla balık tutarken fark etti: "Görmek herkese nasip olmaz" - 1

Nesli tükenmekte olan ve Akdeniz'de nadiren görülen Akdeniz foku, Hatay'ın İskenderun ilçesi Denizciler Mahallesi açıklarında karaya yakın bir noktada görüntülendi. Bir süre kıyıya yakın noktada gözüken Akdeniz foku, bir süre sonra gözden kayboldu. O anlarda oltasıyla balık tutmak için kıyıda bulunan Serkan Kayış, Akdeniz fokunu kamerasıyla görüntüledi.

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Oltayla balık tutarken fark etti: "Görmek herkese nasip olmaz" - 2

"GÖRMEK HERKESE NASİP OLMAZ, BİZE NASİP OLDU"

Akdeniz fokunu görüntüleyen Serkan Kayış (40), nadiren görülen bir hayvanı görüntülediğini için mutlu olduğunu dile getirerek şöyle konuştu:

"Deniz kenarına oltayı attığımda peşinden büyük bir şeyin geldiğini gördüm önce, sonra kayboldu. Yanımıza geldi Akdeniz foku, kafasını su yüzeyine çıkarttı. Birkaç dakika bize baktıktan sonra çekip gitti. 

Oltayla balık tutarken fark etti: "Görmek herkese nasip olmaz" - 3

Şaşırdım ama sonra sevindim. Nesli tükenmekte olan bir hayvanı gördüğüm için telefonu çıkartıp o esnada kayda aldım. Sevincimi herkesle paylaşmak istedim. Akdeniz fokunu görmek herkese nasip olmaz ve bu bize nasip oldu."

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