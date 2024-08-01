Oltu'da sel felaketi

Oltu Kaymakamı Mustafa Çelik, Erzurum İl AFAD Müdürü Selahattin Karslı ve ilçe kurum amirleri ile birlikte sel felaketinin yaşandığı mahallelerde incelemelerde bulunan Vali Mustafa Çiftçi, selin tahrip ettiği evleri gezerek vatandaşa geçmiş olsun dileklerini iletti.