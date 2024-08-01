Oltu'da sel felaketi
Erzurum’un Oltu ilçesinde bazı mahallelerde etkili olan kuvvetli yağış sonrası sel felaketi yaşandı.
Oltu'nun Çatak, Nüğürcük ve Süleymanlı Mahallelerinde kuvvetli yağış hayatı olumsuz etkiledi.
Oltu'nun Çatak, Nüğürcük ve Süleymanlı Mahallelerinde kuvvetli yağış hayatı olumsuz etkiledi.
Meydana gelen sel felaketinin ardından Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, afetin yaşandığı bölgeye gitti.
Oltu Kaymakamı Mustafa Çelik, Erzurum İl AFAD Müdürü Selahattin Karslı ve ilçe kurum amirleri ile birlikte sel felaketinin yaşandığı mahallelerde incelemelerde bulunan Vali Mustafa Çiftçi, selin tahrip ettiği evleri gezerek vatandaşa geçmiş olsun dileklerini iletti.
Dere yatağında selden zarar gören evleri inceleyen Vali Çiftçi, devletin tüm kurumları ile sahada olduğunu ve gerekli hasar tespit çalışmalarının tamamlandığını söyledi.