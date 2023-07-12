Ölü bulunan Maseratili polis memurunun otopsi raporunda "intihar" ihtimali
İzmir-İstanbul Otoyolu'nda eşine ait Maserati otomobildeyken trafikte tartıştığı avukat Fatih Uzun'un bacağını kırmakla suçlanan ve dün kamyonetinde ölü bulunan polis memuru Hüseyin Tayfun Üçgül'ün otopsi raporu tamamlandı. Raporda, Üçgül'ün bitişik atış sonucu öldüğü ifade edilirken intihar ihtimalinin güçlendiği de bildirildi. Öte yandan eşi Özlem Üçgül ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Bu adamı, el birliği ile intihara sürükleyen hesabını verecek." ifadelerini kullandı. Otopsi raporu ile Üçgül'in intihar ihtimalinin güçlendiği bildirildi.
İzmir-İstanbul Otoyolu'nda eşine ait Maserati otomobille giderken trafikte tartıştığı bir avukatın bacağını kırmakla suçlanan ve hakkında idari soruşturma başlatılan ardından ise dün ölü bulunan polis memuru Hüseyin Tayfun Üçgül'ün otopsisi tamamlandı.