Ölü Deniz Fay Zonu inceleniyor | "6 Şubat'ta deforme oldu, 7 ve üzeri deprem üretebilir"
Bilim insanları, 6 Şubat depremlerinin diğer fay bölgelerine etkisini incelemeye devam ediyor. Ölü Deniz Fay Zonu'ndan analiz için örnekler toplayan ekip, fayda deformasyonlar gördüklerini, gelecekte 7 ve üzeri deprem yaşanabileceğini açıkladı.
Türkiye Diri Faylarının Paleosismolojik Özelliklerinin Belirlenmesi Araştırma Platformunca yürütülen proje kapsamında fay hatlarında yapılan incelemeler, Malatya'nın ardından Hatay'da devam ediyor.