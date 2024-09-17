Ölü Deniz Fay Zonu inceleniyor | "6 Şubat'ta deforme oldu, 7 ve üzeri deprem üretebilir"

"6 ŞUBAT'TA ZORLANMIŞ"

Prof. Dr. Sözbilir, Ölü Deniz Fayı'nın son olarak 1800'lü yıllarda kıralarak can ve mal kaybına neden olduğunu tahmin ettiklerini söyledi.

6 Şubat'taki depremlerin fay üzerindeki etkilerine de değinen Prof. Dr. Sözbilir, şu açıklamaları yaptı:

Fay üzerinde dolaştığımızda 6 Şubat depremiyle ilgili deformasyonlar gördük. Ölü Deniz Fayı, 6 Şubat'taki deprem sonrasında epey bir zorlanmış ve kırılmaya karşı direnç göstermiş. Henüz kırılmamış ancak gelecekte, zamanı geldiğinde bu fay deprem üretecektir."