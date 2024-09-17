Ölü Deniz Fay Zonu inceleniyor | "6 Şubat'ta deforme oldu, 7 ve üzeri deprem üretebilir"

Bilim insanları, 6 Şubat depremlerinin diğer fay bölgelerine etkisini incelemeye devam ediyor. Ölü Deniz Fay Zonu'ndan analiz için örnekler toplayan ekip, fayda deformasyonlar gördüklerini, gelecekte 7 ve üzeri deprem yaşanabileceğini açıkladı.

Ölü Deniz Fay Zonu inceleniyor | "6 Şubat'ta deforme oldu, 7 ve üzeri deprem üretebilir" - 1

Türkiye Diri Faylarının Paleosismolojik Özelliklerinin Belirlenmesi Araştırma Platformunca yürütülen proje kapsamında fay hatlarında yapılan incelemeler, Malatya'nın ardından Hatay'da devam ediyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

Ölü Deniz Fay Zonu inceleniyor | "6 Şubat'ta deforme oldu, 7 ve üzeri deprem üretebilir" - 2

Prof. Dr. Hasan Sözbilir'in başkanlığındaki 10 kişilik ekip, Ölü Deniz Fay Zonu'nun Hacıpaşa fayının geçtiği Altınözü ilçesi Hacıpaşa Mahallesi'nde araştırma gerçekleştiriyor.

Ölü Deniz Fay Zonu inceleniyor | "6 Şubat'ta deforme oldu, 7 ve üzeri deprem üretebilir" - 3

Bilim insanları, araştırmalar amacıyla Ölü Deniz Fay Zonu'nun geçtiği Altınözü ilçesi Hacıpaşa mahallesinde iki hendek açtı. 

Bu hendeklerde fay hattının hareketleri incelenirken, analiz için gerekli örnekler de toplanıyor.

Ölü Deniz Fay Zonu inceleniyor | "6 Şubat'ta deforme oldu, 7 ve üzeri deprem üretebilir" - 4

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin ni infay zonuna etkileri inceleyen ekip, çalışmaların haftalar boyunca sürebileceğini söylerken çaprıcı bilgiler de paylaşıyor.

Ölü Deniz Fay Zonu inceleniyor | "6 Şubat'ta deforme oldu, 7 ve üzeri deprem üretebilir" - 5

"6 ŞUBAT'TA ZORLANMIŞ"

Prof. Dr. Sözbilir, Ölü Deniz Fayı'nın son olarak 1800'lü yıllarda kıralarak can ve mal kaybına neden olduğunu tahmin ettiklerini söyledi.

6 Şubat'taki depremlerin fay üzerindeki etkilerine de değinen Prof. Dr. Sözbilir, şu açıklamaları yaptı:

Fay üzerinde dolaştığımızda 6 Şubat depremiyle ilgili deformasyonlar gördük. Ölü Deniz Fayı, 6 Şubat'taki deprem sonrasında epey bir zorlanmış ve kırılmaya karşı direnç göstermiş. Henüz kırılmamış ancak gelecekte, zamanı geldiğinde bu fay deprem üretecektir." 

Ölü Deniz Fay Zonu inceleniyor | "6 Şubat'ta deforme oldu, 7 ve üzeri deprem üretebilir" - 6

"7 VE ÜZERİNDE DEPREM ÜRETEBİLİR"

Fay zonunda 7 ve üzerinde depremin yaşanabileceğini dile getiren Sözbilir, "Bu fayın Suriye içerisinde de kolları var. Onların yıkıcı deprem üretmesi bizi de etkileyecektir. Sadece Türkiye sınırlarındaki fayları değil, komşu fayları da çalışmamız gerektiğini düşünüyorum." dedi.

Ölü Deniz Fay Zonu inceleniyor | "6 Şubat'ta deforme oldu, 7 ve üzeri deprem üretebilir" - 7

TÜRKİYE DEPREM HARİTASI YENİDEN DÜZENLENECEK

Sözbilir, 14 üniversiteden 100'den fazla bilim insanının yer aldığı projenin tamamlanmasının ardından Türkiye Deprem Tehlike Haritası'nın yeniden düzenleneceğini belirtti.

Fırat Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ercan Aksoy da 6 Şubat depremleri sonrasında diri fayların ne zaman kırıldığını, depremlerin tekrarlanma aralıklarını ve genel özelliklerini belirlemeyi hedeflediklerini söyledi.

Ölü Deniz Fay Zonu inceleniyor | "6 Şubat'ta deforme oldu, 7 ve üzeri deprem üretebilir" - 8
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