Ölü faylar canlandı: Sındırgı için yeni uyarı geldi... Bir büyük deprem daha bekleniyor

Balıkesir Sındırgı depremlerinin ardından diri fay haritasında görünmeyen ölü fayların stres biriktirdiği ve yeniden aktifleştiği belirlendi. İlk iki depremde 6,1 büyüklüğünde deprem üreten fayın tamamının kırılmadığı ve bir 6,1'lik deprem daha üretebileceği öngörüldü.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos ve 27 Ekim'de meydana gelen 6,1'lik depremlerin ardından bölgede çalışmalar sürerken yeni tehlikeye ortaya çıktı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Bilim Kurulu Üyesi de olan Prof. Dr. Hasan Sözbilir, çalışmalar kapsamında kırsal Yaylacık, Emendere, Aktaş ve Sinandede mahalleleri arasındaki dağlık alanda, diri fay haritası üzerinde görülmeyen yeni fay hatları tespit ettiklerini anlattı.

"ÖLÜ FAY SINIFINDAYDI"

Bu fayların haritalanması için süreci başlattıklarını belirten Sözbilir, "O fayların hiçbiri şu an var olan 2013 tarihinde çizilen diri fay haritasında yer almıyordu. Dolayısıyla onlar çoğunlukla ölü fay sınıfındaki faylardı. İkinci deprem olunca tekrar bölgeye geldik." ifadesini kullandı.

Sözbilir, çalışmaları yeniden dağlık alanda yoğunlaştırdıklarını vurguladı. Dağlık alanda birden fazla 5-6 tane birbirini takip eden ovadan dağa doğru devam eden fay saptadıklarından bahseden Sözbilir, "Buradaki fay, dünya literatüründe 'ölü fay' olarak geçiyor. Fakat jeolojik anlamda ölü faylar çok aşırı stres yüklendiğinde veya stres yönlerindeki değişim nedeniyle yeniden dirilebiliyor." dedi.

Sındırgı depremlerinde de bu olayın gerçekleştiğinden söz eden Sözbilir, "Bu dağlık alandaki diri olarak haritalarda gösterilmeyen faylar deprem üretmeye başlamış diyebiliriz. Bu fay ilk kez haritalanıyor. Daha önce hiçbir haritada var olmayan birkaç fay saptamış durumdayız. Bunların bir kısmını haritaladık." diye konuştu.

SÖZBİLİR'DEN KORKUTAN UYARI

Belirlenen fay düzleminin depremin odak noktasındaki mekanizmayla uyuştuğunu belirten Sözbilir, "Şu anda fayları yüzeyde görüyoruz ama derine doğru 10 kilometreye kadar gidebiliyor ve oradaki strese bağlı olarak deprem üretebiliyor. Bölgedeki 5-6 fay birbirini tetikleyecek şekilde deprem üretiyor. O yüzden depremler bir türlü bitmiyor." diye konuştu.

Prof. Dr. Sözbilir, fayın özellikleri hakkında bilgi vererek, şunları kaydetti:

"Uzunlukları 35-40 kilometreye kadar uzanıyor. Birinci depremde 6,1 kırıldı, ikinci depremde 6,1'lik kısmı daha kırıldı. Üçüncü depremde 6,1 daha gerçekleşebilir çünkü şu anda fayın tümü kırılmamış durumda. Üretilen depremlerle fayın uzunluğu arasındaki orana bakıldığında fayın tümünün kırılmadığını anlıyoruz. Benzer büyüklükte bir deprem daha gelişebilir. 3-4 ayda 6,1 büyüklüğünde depremlere ulaştığımız için belki benzer bir mekanizma tekrar edebilir. Şu anda artçı aşaması yaşanıyor."

BÜYÜK DEPREM ÜRETME OLASILIĞI DÜŞÜK

Sözbilir, tespit edilen fayın 3'te 2'lik kısmının kırıldığını, kalan 3'te 1'lik kısmının ise büyük bir deprem üretme olasılığının düşük olduğunu aktardı.

Öte yandan Sındırgı'nın kırsal Yaylacık, Emendere, Aktaş ve Sinandede mahalleleri arasındaki dağlık alanda tespit edilen fayın yüzeydeki kısmı görüntülendi.

