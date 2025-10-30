Ölü faylar canlandı: Sındırgı için yeni uyarı geldi... Bir büyük deprem daha bekleniyor

"ÖLÜ FAY SINIFINDAYDI"

Bu fayların haritalanması için süreci başlattıklarını belirten Sözbilir, "O fayların hiçbiri şu an var olan 2013 tarihinde çizilen diri fay haritasında yer almıyordu. Dolayısıyla onlar çoğunlukla ölü fay sınıfındaki faylardı. İkinci deprem olunca tekrar bölgeye geldik." ifadesini kullandı.

Sözbilir, çalışmaları yeniden dağlık alanda yoğunlaştırdıklarını vurguladı. Dağlık alanda birden fazla 5-6 tane birbirini takip eden ovadan dağa doğru devam eden fay saptadıklarından bahseden Sözbilir, "Buradaki fay, dünya literatüründe 'ölü fay' olarak geçiyor. Fakat jeolojik anlamda ölü faylar çok aşırı stres yüklendiğinde veya stres yönlerindeki değişim nedeniyle yeniden dirilebiliyor." dedi.

Sındırgı depremlerinde de bu olayın gerçekleştiğinden söz eden Sözbilir, "Bu dağlık alandaki diri olarak haritalarda gösterilmeyen faylar deprem üretmeye başlamış diyebiliriz. Bu fay ilk kez haritalanıyor. Daha önce hiçbir haritada var olmayan birkaç fay saptamış durumdayız. Bunların bir kısmını haritaladık." diye konuştu.