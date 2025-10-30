Ölü faylar canlandı: Sındırgı için yeni uyarı geldi... Bir büyük deprem daha bekleniyor
Balıkesir Sındırgı depremlerinin ardından diri fay haritasında görünmeyen ölü fayların stres biriktirdiği ve yeniden aktifleştiği belirlendi. İlk iki depremde 6,1 büyüklüğünde deprem üreten fayın tamamının kırılmadığı ve bir 6,1'lik deprem daha üretebileceği öngörüldü.
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos ve 27 Ekim'de meydana gelen 6,1'lik depremlerin ardından bölgede çalışmalar sürerken yeni tehlikeye ortaya çıktı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Bilim Kurulu Üyesi de olan Prof. Dr. Hasan Sözbilir, çalışmalar kapsamında kırsal Yaylacık, Emendere, Aktaş ve Sinandede mahalleleri arasındaki dağlık alanda, diri fay haritası üzerinde görülmeyen yeni fay hatları tespit ettiklerini anlattı.