Ölü hayvanları gömmek yerine kurutuyor: Gelen eleştirilere alıştım

Bulancak’a bir Kent Müzesi kurulması halinde eserlerini bağışlama teklifinde bulunan Özdemir "Eserlerimi hiçbir ücret talep etmeden bağışlamaya hazırım. Bu sanat oldukça masraflı ve ustalık gerektiren bir iş. Benim tek isteğim, eserlerimin sergileneceği bir yerin olmasıdır" diyerek sanatının tanıtılması ve geleceğe aktarılması için elinden geleni yapmaya hazır olduğunu belirtti.