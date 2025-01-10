Ölü hayvanları gömmek yerine kurutuyor: Gelen eleştirilere alıştım

Giresun'un Bulancak ilçesinde kerestecilikle uğraşan 70 yaşındaki Kenan Özdemir 35 yıllık birikimini gelecek nesillere aktarmak için Tahnit Sanatı'nı icra ediyor. Bu sanatı, Ankara'da bir müşterisinin kendisine öğretmesiyle öğrenen Özdemir, ölü hayvanları tahnit ederek onları ölümsüzleştiriyor.

Ölü hayvanları gömmek yerine kurutuyor: Gelen eleştirilere alıştım - 1

Doğal sebeplerle ölen hayvanları tahnit etmek, Özdemir'in yıllardır sürdürdüğü bir meslek. Ancak işletmesinin vitrininde sergilediği eserler zaman zaman vatandaşların eleştirilerine yol açıyor. Yine de Özdemir, bu tepkilere alıştığını ve eserlerinin gelecek nesillere aktarılmasından ümitli olduğunu belirtiyor.

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Ölü hayvanları gömmek yerine kurutuyor: Gelen eleştirilere alıştım - 2

"Ölü hayvanları gömmek yerine, gelecek nesillerin görebileceği şekilde tahnit etmek daha iyi değil midir?" diyerek eleştirilere cevap veren
Kenan Özdemir, Giresun'un Bulancak ilçesinde 35 yıldır bu sanatı icra ettiğini vurguluyor.

Ölü hayvanları gömmek yerine kurutuyor: Gelen eleştirilere alıştım - 3

Özdemir "Milli Parklar Müdürlüğü tarafından yakalanan ölü hayvanlara işlem yaparak bu sanatı sürdürüyoruz. Yasal yollarla elde ettiğimiz hayvanlara özenle işlem yapıyoruz" dedi.

Ölü hayvanları gömmek yerine kurutuyor: Gelen eleştirilere alıştım - 4

Özdemir, işletmesinde sergilediği eserlerin çocuklarına çok ilgisini çektiğini belirterek "Vitrinde gördükleri eserler yüzünden çocuklar ebeveynlerini sürükleyerek dükkâna geliyorlar ve merakla inceliyorlar. Çocukların tahnit sanatına olan ilgisi beni mutlu ediyor" şeklinde konuştu.

Ölü hayvanları gömmek yerine kurutuyor: Gelen eleştirilere alıştım - 5

Bulancak’a bir Kent Müzesi kurulması halinde eserlerini bağışlama teklifinde bulunan Özdemir "Eserlerimi hiçbir ücret talep etmeden bağışlamaya hazırım. Bu sanat oldukça masraflı ve ustalık gerektiren bir iş. Benim tek isteğim, eserlerimin sergileneceği bir yerin olmasıdır" diyerek sanatının tanıtılması ve geleceğe aktarılması için elinden geleni yapmaya hazır olduğunu belirtti.

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