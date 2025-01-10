Ölü hayvanları gömmek yerine kurutuyor: Gelen eleştirilere alıştım
Giresun'un Bulancak ilçesinde kerestecilikle uğraşan 70 yaşındaki Kenan Özdemir 35 yıllık birikimini gelecek nesillere aktarmak için Tahnit Sanatı'nı icra ediyor. Bu sanatı, Ankara'da bir müşterisinin kendisine öğretmesiyle öğrenen Özdemir, ölü hayvanları tahnit ederek onları ölümsüzleştiriyor.
Doğal sebeplerle ölen hayvanları tahnit etmek, Özdemir'in yıllardır sürdürdüğü bir meslek. Ancak işletmesinin vitrininde sergilediği eserler zaman zaman vatandaşların eleştirilerine yol açıyor. Yine de Özdemir, bu tepkilere alıştığını ve eserlerinin gelecek nesillere aktarılmasından ümitli olduğunu belirtiyor.