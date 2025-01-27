Ölü olduğunu tapu dairesinde öğrendi: "Önce yaşadığımı ispatlamam lazım"
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde yaşayan 74 yaşındaki Rıfat Özten aileden kalma arazileri kardeşlerine bölüştürmek için gittiği Kula Tapu Dairesinde ölü olduğunu öğrendi. Nüfus kayıtlarında yaşayan, tapu kayıtlarında ise ölü olarak görünen Özten, "Ben yaşayan bir ölüyüm. Önce yaşadığımı ispatlamam lazım." dedi.
Aslen Kula doğumlu olan Manisa'nın Yunusemre ilçesinde yaşayan 74 yaşındaki Rıfat Özten'in başına gelen olay, Aziz Nesin'in 'Yaşar ne yaşar ne yaşamaz' romanını akla getirdi.