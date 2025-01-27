Ölü olduğunu tapu dairesinde öğrendi: "Önce yaşadığımı ispatlamam lazım"

Anne ve babasının vefat etmesinin ardından, köyden kadastro geçince, muhtarın kendisini aradığını ve 'Mirasın hepsini senin üzerine geçirelim, sen kardeşlerine pay edersin' dediğini anlatan Rıfat Özten, o tarihte mirasın tapuda kendi üzerine geçtiğini söyledi.

Aileden kalma arazileri kardeşlerine bölüştürmek için tapuya gittiğini ifade eden Özten, tapu kayıtlarına göre yaşamadığına şahit olunca "Kayıtlara göre yaşayan ölüyüm, durumun düzeltilmesi için adlı işlem başlatacağım." dedi.