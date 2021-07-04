Ölüdeniz’de batan teknenin kaptanı gözaltına alındı

İHA 04.07.2021 - 15:19 | Son Güncelleme : 04.07.2021 - 15:42
Muğla’nın Fethiye ilçesinde batan günübirlik tur teknesinin kaptanı gözaltına alındı.
Kazadan sonra ambulans ile ilçedeki özel bir hastaneye kaldırılan anne Yılmaz, tedavisi için Isparta’ya sevk edildi. Ravza Yılmaz’ın tedavisi ise Fethiye Devlet Hastanesinde sürüyor.
Öte yandan, Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı Dalış Emniyet Güvenlik ve Arama Kurtarma (DEGAK) timine bağlı dalgıçlar, batan teknede arama kurtarma faaliyeti yaptı.
DEGAK ekipleri batan tekneyi su altında görüntüledi. Görüntülerde teknenin arka kısmının denizin dibine oturduğu başının da havaya doğru kalktığı, teknede bulunan masa ve sandalyelerin dağıldığı bazılarının da yerinde koptuğu görülüyor.
Tekneyi denizden çıkarma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.