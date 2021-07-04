Ölüdeniz’de batan teknenin kaptanı gözaltına alındı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde batan tur teknesinin kaptanı gözaltına alındı. İki yaşındaki bir çocuğun hayatını kaybettiği olayın görüntüleri de ortaya çıktı.

İHA 04.07.2021 - 15:19 | Son Güncelleme : 04.07.2021 - 15:42

Ölüdeniz’de batan teknenin kaptanı gözaltına alındı - 1

Muğla’nın Fethiye ilçesinde batan günübirlik tur teknesinin kaptanı gözaltına alındı.

BATAN TEKNENİN SON GÖRÜNTÜLERİ

Ölüdeniz’de batan teknenin kaptanı gözaltına alındı - 2
Dün Ölüdeniz Mahallesi’nde bulunan Belcekız Plajı’nın 50 metre açıklarında içinde 38 kişinin bulunduğu tur teknesinin batması sonucu 2 yaşındaki Yunus Emre Yılmaz yaşamını yitirmiş, 2 kişi de yaralanmıştı.
Ölüdeniz’de batan teknenin kaptanı gözaltına alındı - 3
Kazada yaralanan iki kişinin ise ölen Yunus Emre Yılmaz’ın annesi Nazlı Nur Yılmaz (34) ile kız kardeşi Ravza (5) olduğu öğrenildi.
Ölüdeniz’de batan teknenin kaptanı gözaltına alındı - 4

Kazadan sonra ambulans ile ilçedeki özel bir hastaneye kaldırılan anne Yılmaz, tedavisi için Isparta’ya sevk edildi. Ravza Yılmaz’ın tedavisi ise Fethiye Devlet Hastanesinde sürüyor.

Öte yandan, Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı Dalış Emniyet Güvenlik ve Arama Kurtarma (DEGAK) timine bağlı dalgıçlar, batan teknede arama kurtarma faaliyeti yaptı.

Ölüdeniz’de batan teknenin kaptanı gözaltına alındı - 5

DEGAK ekipleri batan tekneyi su altında görüntüledi. Görüntülerde teknenin arka kısmının denizin dibine oturduğu başının da havaya doğru kalktığı, teknede bulunan masa ve sandalyelerin dağıldığı bazılarının da yerinde koptuğu görülüyor.

Tekneyi denizden çıkarma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

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