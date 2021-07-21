Ölüdeniz'e ulaşmak için kilometrelerce yürüdüler

Bazı tatilciler de Babadağ'dan yamaç paraşütü ile atlayış yapıp Belcekız plajına iniş yaptı.

Ölüdeniz Turizm Geliştirme Kooperatifi başkan ve üyeleri, sürücülere ve yolculara su ikram etti.

Kooperatif başkan Muhammet Kökten “Bayram dolayısıyla inanılmaz bir yoğunluk var. Bu yoğunluktan ölüdeniz esnafları olarak çok memnunuz. Kooperatif olarak, yolda trafikte bekleyen tatilcilere su ikramı ve bayramlarını kutladık” dedi.