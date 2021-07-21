Ölüdeniz'e ulaşmak için kilometrelerce yürüdüler

Kurban Bayramı'nın ikinci gününde Muğla'nın Fethiye ilçesinde bulunan dünyaca ünlü Ölüdeniz'e gelen tatilciler, trafikte yoğunluk oluşturdu. Trafiğin zaman zaman kilitlendiği Ölüdeniz’de vatandaşlar plaja ulaşmak için 4-5 kilometre yürüdü.

İHA 21.07.2021 - 18:49

Ölüdeniz'e ulaşmak için kilometrelerce yürüdüler - 1
Dünyaca ünlü Ölüdeniz Mahallesi’ne inen yolda yaklaşık 5 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.
Ölüdeniz'e ulaşmak için kilometrelerce yürüdüler - 2
İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı trafik timleri zaman zaman durma noktasına gelen trafiğe yön verdi.
Ölüdeniz'e ulaşmak için kilometrelerce yürüdüler - 3
Motorize ekipler, araçların trafiği aksatmadan devam etmesi için karayolunda devriye attı.
Ölüdeniz'e ulaşmak için kilometrelerce yürüdüler - 4
Bazı vatandaşlar araçlarını park edip yol kenarından yürüyerek denize ulaştı.

Ölüdeniz'e ulaşmak için kilometrelerce yürüdüler - 5
Ölüdeniz'de Belcekız ve Kumburnu plajlarını dolduran turistler şezlonglara uzanarak güneşin tadını çıkartırken, sık sık denize girerek serinledi.
Ölüdeniz'e ulaşmak için kilometrelerce yürüdüler - 6
Bazı tatilciler de Babadağ'dan yamaç paraşütü ile atlayış yapıp Belcekız plajına iniş yaptı.
Ölüdeniz'e ulaşmak için kilometrelerce yürüdüler - 7
Ölüdeniz Mahallesi'ne giden yolda yaklaşık 5 kilometre araç kuyruğu oluştu.
Ölüdeniz'e ulaşmak için kilometrelerce yürüdüler - 8
Ölüdeniz Turizm Geliştirme Kooperatifi başkan ve üyeleri, sürücülere ve yolculara su ikram etti.
Ölüdeniz'e ulaşmak için kilometrelerce yürüdüler - 9
Kooperatif başkan Muhammet Kökten “Bayram dolayısıyla inanılmaz bir yoğunluk var. Bu yoğunluktan ölüdeniz esnafları olarak çok memnunuz.  Kooperatif olarak, yolda trafikte bekleyen tatilcilere su ikramı ve bayramlarını kutladık” dedi.
Ölüdeniz'e ulaşmak için kilometrelerce yürüdüler - 10

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