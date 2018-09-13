Ölüdeniz'in rengi değişti
Anadolu Ajansı
Fethiye'de dağlardan akan çamurlu su, Ölüdeniz'in yüzeyini kapladı.
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1Muğla'nın Fethiye ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle dağlardan akan çamurlu su, Ölüdeniz'in renginin değişmesine neden oldu.
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2Aşırı yağış nedeniyle çamurlu yağmur suyunun denize döküldüğü bölgelerde suyun rengi kahverengiye döndü.
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3Sağanağın ardından sıcak havayı fırsat bilenler güneşlenmek için Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Belcekız Plajı'na gitti.
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4Bazı vatandaşlar çamurlu suyun yakınlarında denize girdi, bazıları ise rengi değişen denizi izlemeyi tercih etti.
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