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Ölüdeniz'in rengi değişti

Anadolu Ajansı

Fethiye'de dağlardan akan çamurlu su, Ölüdeniz'in yüzeyini kapladı.

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    Muğla'nın Fethiye ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle dağlardan akan çamurlu su, Ölüdeniz'in renginin değişmesine neden oldu.
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    Aşırı yağış nedeniyle çamurlu yağmur suyunun denize döküldüğü bölgelerde suyun rengi kahverengiye döndü.
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    Sağanağın ardından sıcak havayı fırsat bilenler güneşlenmek için Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Belcekız Plajı'na gitti.
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    Bazı vatandaşlar çamurlu suyun yakınlarında denize girdi, bazıları ise rengi değişen denizi izlemeyi tercih etti.

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