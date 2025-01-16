Ölüm böyle geldi: Sahte içki faciasında o anlar kameralarda

İstanbul'da sahte içki faciası sürüyor. Megakentte genelinde sahte alkolden zehirlenenlerin sayısı 83'e, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 30'a yükseldi. Fatih'te sahte alkol nedeniyle hayatını kaybeden bir kişinin alkol aldığı anlar ise kameralara yansıdı.

Ölüm böyle geldi: Sahte içki faciasında o anlar kameralarda - 1

İstanbul'da Güngören, Beyoğlu, Bakırköy ve Başakşehir ilçeleri başta olmak üzere kent genelinde sahte alkolden zehirlenenlerin sayısı 83'e yükseldi.

Hastanede tedavi altına alınan 83 kişiden 30'u yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. 31'i yoğun bakımda olmak üzere 49 kişinin tedavisi sürüyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

Ölüm böyle geldi: Sahte içki faciasında o anlar kameralarda - 2

O ANLAR KAMERADA

Fatih'te bir tekel bayiinden aldığı alkol nedeniyle zehirlenerek hayatını kaybeden kişinin alkolü aldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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Ölüm böyle geldi: Sahte içki faciasında o anlar kameralarda - 3

Görüntülerde, sahte alkolü iki şüphelinin sattığı ve hayatını kaybeden kişinin alkolü alarak uzaklaştığı görüldü. Sahte alkol imalatı yapan kişilere yönelik düzenlenen operasyonda, güvenlik kamerasına yansıyan 2 şüpheli de yakalanarak gözaltına alındı.

Yakalanan toplam 9 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Ölüm böyle geldi: Sahte içki faciasında o anlar kameralarda - 4

32 LİTRE SAHTE ETİL VE METİL ALKOLLÜ SIVI ELE GEÇİRİLDİ

Polis ekipleri tarafından sahte alkol imalatı yapan kişilere yönelik çalışma gerçekleştirildi.

Sahte alkol imalatı yapılan adresleri belirleyen polis ekipleri, operasyon için düğmeye bastı. Ekipler; Sultangazi, Bakırköy, Fatih, Beykoz, Küçükçekmece, Çatalca, Esenyurt ve Zeytinburnu'nda düzenlediği operasyonlarda 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda ise 32 bin litre sahte etil ve metil alkollü sıvı ele geçirildi.

Ölüm böyle geldi: Sahte içki faciasında o anlar kameralarda - 5

SAHTE İÇKİ NASIL ANLAŞILIR?

Sahte içkiler ne kokusundan, ne de tadından anlaşılıyor.

Uzmanlar açık gelen şişelerden şüphelenilmesi gerektiğinin altını çiziyor. İçki şişelerindeki barkod ve etiketler de önemli ipuçları veriyor. GİB'in mobil uygulaması bondrollü ürün izleme sistemi sayesinde alkolün sahte olup olmadığı anlaşılabiliyor.

Tek yapılması gereken şişe üzerindeki barkodu telefona okutmak.

Ölüm böyle geldi: Sahte içki faciasında o anlar kameralarda - 6

METİL ALKOL ZEHİRLENMESİNİN BELİRTİLERİ NELERDİR?

Daha ucuz olması nedeniyle cazip gelen sahte içkinin tüketiminin faturası sonradan ağırlaşıyor. Sahte içkinin neden olduğu zararlar, metil alkolün çeşidi ve kullanım miktarına göre farklılık gösteriyor.

Metil alkol zehirlenmesinin ilk belirtileri bilinçsiz hareketler, baş dönmesi ve uyku hali olarak görülüyor. Sahte içki tüketenlerde göze giden beyin sinirlerinin tahribatı nedeniyle görme kaybı ortaya çıkabiliyor.

Ayrıca beyinde yol açtığı hasarlar nedeniyle yürümede zorluk, hareket kabiliyetini kaybetme ve anormal düşünce bozuklukları gibi problemler de baş gösteriyor. Metil alkol zehirlenmesi ölümlerle de sonuçlanabiliyor.

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