Ölüm böyle geldi: Sahte içki faciasında o anlar kameralarda
İstanbul'da sahte içki faciası sürüyor. Megakentte genelinde sahte alkolden zehirlenenlerin sayısı 83'e, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 30'a yükseldi. Fatih'te sahte alkol nedeniyle hayatını kaybeden bir kişinin alkol aldığı anlar ise kameralara yansıdı.
İstanbul'da Güngören, Beyoğlu, Bakırköy ve Başakşehir ilçeleri başta olmak üzere kent genelinde sahte alkolden zehirlenenlerin sayısı 83'e yükseldi.
Hastanede tedavi altına alınan 83 kişiden 30'u yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. 31'i yoğun bakımda olmak üzere 49 kişinin tedavisi sürüyor.