Ölüm haberini alınca sağlık personeline saldırdılar! Diyarbakır'da hastaneyi birbirine kattılar

Ölüm haberini alan yakınları sinir krizi geçirerek, sağlık çalışanları M.Ç. ve S.T. ile temizlik görevlisi F.K.’ye, ardından olaya müdahale etmek isteyen güvenlik görevlisi B.D.’ye saldırdı.



Yoğun bakım ünitesi hasar görürken vücutlarında morluklar oluşan hastane çalışanları, darp raporu alarak hasta yakınlarından şikayetçi oldu. Şikayet üzerine polis, olayla ilgili inceleme başlattı.