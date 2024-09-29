Ölüm haberini alınca sağlık personeline saldırdılar! Diyarbakır'da hastaneyi birbirine kattılar
Diyarbakır'daki bir hastanenin yoğun bakım ünitesinde 8 aydır tedavi gören 31 yaşındaki Faruk U.’nun ölüm haberini alan yakınları, hastane personeline saldırdı. Yoğun bakım ünitesinde hasar oluşurken darp raporu alan 2 sağlık çalışanı, 1 temizlik ve 1 de güvenlik görevlisinin şikayeti üzerine olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Dicle Üniversitesi Hastanesi'nde yakınlarının ölüm haberini alan hasta yakınları sağlık personeline saldırdı.