"Ölüm mağarası"nda kaçak kazı: 3 kişi yakalandı
İznik'te daha önce 3 defineciye mezar olan ve son olarak içerisinden 9 definecinin yakalandığı ölüm çukuruna girip gece yarısı kazı yapan 3 şüpheli kişi jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Kazdıkları 30 metrelik çukurdan tek tek çıkarılan defineciler gözaltına alındı.
İznik'e bağlı Elbeyli Mahallesi Kızıltepe mevkinde bulunan halk arasında "ölüm mağarası" diye bilinen alanda fiziki takip başlatan İznik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri kaçak kazı yapan 3 defineciyi suçüstü yakaladı.