"Ölüm mağarası"nda kaçak kazı: 3 kişi yakalandı

AYNI ÇUKURDA DAHA ÖNCE 3 KİŞİ ÖLDÜ

Öte yandan aynı yerde 2019 yılında yapılan izinsiz kazıda çukur kazan 3 erkeğin karbonmonoksit zehirlenmesinden hayatlarını kaybettikleri, devamında 2023 yılında yine aynı bölgede 9 erkek şahsın yakalandığı ve bunlardan 8'inin tutuklandığı, izinsiz kazı yapanlara bölgede göz açtırılmadığı olayla ilgili tahkikatın devam ettiği bildirildi.