"Ölüm mağarası"nda kaçak kazı: 3 kişi yakalandı

İznik'te daha önce 3 defineciye mezar olan ve son olarak içerisinden 9 definecinin yakalandığı ölüm çukuruna girip gece yarısı kazı yapan 3 şüpheli kişi jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Kazdıkları 30 metrelik çukurdan tek tek çıkarılan defineciler gözaltına alındı.

"Ölüm mağarası"nda kaçak kazı: 3 kişi yakalandı - 1

İznik'e bağlı Elbeyli Mahallesi Kızıltepe mevkinde bulunan halk arasında "ölüm mağarası" diye bilinen alanda fiziki takip başlatan İznik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri kaçak kazı yapan 3 defineciyi suçüstü yakaladı.

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"Ölüm mağarası"nda kaçak kazı: 3 kişi yakalandı - 2

Yapılan operasyon neticesinde A.D (58), H.A (66) ve F.Ç (45) kaçak kazı yaptıkları mağarada suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

"Ölüm mağarası"nda kaçak kazı: 3 kişi yakalandı - 3

Olay yerinde yapılan incelemede, 30 metre derinliğinde çukur içerisinde 1 adet jeneratör ele geçirildi.

"Ölüm mağarası"nda kaçak kazı: 3 kişi yakalandı - 4

AYNI ÇUKURDA DAHA ÖNCE 3 KİŞİ ÖLDÜ

Öte yandan aynı yerde 2019 yılında yapılan izinsiz kazıda çukur kazan 3 erkeğin karbonmonoksit zehirlenmesinden hayatlarını kaybettikleri, devamında 2023 yılında yine aynı bölgede 9 erkek şahsın yakalandığı ve bunlardan 8'inin tutuklandığı, izinsiz kazı yapanlara bölgede göz açtırılmadığı olayla ilgili tahkikatın devam ettiği bildirildi.

"Ölüm mağarası"nda kaçak kazı: 3 kişi yakalandı - 5
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