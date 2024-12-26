Ölüm nedeni sahte içki mi? Rıza Kalkavan son yolculuğuna uğurlandı
Son 1 ayda sadece İstanbul'da sahte içki nedeniyle 37 kişi kaybetti. Bazı iddialara göre sahte içki bu sefer iş insanı Rıza Kalkavan'ın yaşamını yitirmesine neden oldu. Bu iddia henüz kesinlik kazanmadı ancak Kalkavan'ın bazı arkadaşları cenaze töreninde sahte içkiden öldüğünü iddia etti.
2022 yılında hayatını kaybeden oyuncu Billur Kalkavan'ın kardeşi 59 yaşındaki iş adamı Rıza Kalkavan, İstanbul'da kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Cenazesi Adli Tıp Kurumu morgundan alınan Kalkavan, son yolculuğuna uğurlanmak üzere Zincirlikuyu Camii'ne getirildi. Cenaze törenine Kalkavan'ın kız arkadaşı Sibel Civelek, arkadaşı Zeki Kadirbeyoğlu, arkadaşları ve ailesi katıldı.