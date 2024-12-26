Ölüm nedeni sahte içki mi? Rıza Kalkavan son yolculuğuna uğurlandı

Son 1 ayda sadece İstanbul'da sahte içki nedeniyle 37 kişi kaybetti. Bazı iddialara göre sahte içki bu sefer iş insanı Rıza Kalkavan'ın yaşamını yitirmesine neden oldu. Bu iddia henüz kesinlik kazanmadı ancak Kalkavan'ın bazı arkadaşları cenaze töreninde sahte içkiden öldüğünü iddia etti.

Ölüm nedeni sahte içki mi? Rıza Kalkavan son yolculuğuna uğurlandı - 1

2022 yılında hayatını kaybeden oyuncu Billur Kalkavan'ın kardeşi 59 yaşındaki iş adamı Rıza Kalkavan, İstanbul'da kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Cenazesi Adli Tıp Kurumu morgundan alınan Kalkavan, son yolculuğuna uğurlanmak üzere Zincirlikuyu Camii'ne getirildi. Cenaze törenine Kalkavan'ın kız arkadaşı Sibel Civelek, arkadaşı Zeki Kadirbeyoğlu, arkadaşları ve ailesi katıldı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Ölüm nedeni sahte içki mi? Rıza Kalkavan son yolculuğuna uğurlandı - 2

Kalkavan'ın sahte alkolden hayatını kaybettiği haberleri üzerine konuşan kız arkadaşı Sibel Civelek, "Fenalaştı ve hastaneye kaldırdık netice bu. Basında çıkan sahte alkol iddiaları yanlış. Gece 02.00 gibi hastaneye kaldırdık. 9 saat kadar yoğun bakımda kaldı. Öğleye doğru da kaybettik." dedi.

Ölüm nedeni sahte içki mi? Rıza Kalkavan son yolculuğuna uğurlandı - 3

İlkokul arkadaşı Zeki Kadirbeyoğlu ise, "İlkokul arkadaşımdı, beraber büyüdük. Rıza kardeşim gibiydi, kardeşimi kaybetmiş gibi üzüldüm. Neden gittiğini biliyoruz. Detayını bilmiyorum ama demek ki bu bir şekilde satılıyor. Birbirine çok bağlı bir aileydiler. Nazım Amca, Noyan Teyze ve Billur'u peş peşe kaybettik." diye konuştu.

Ölüm nedeni sahte içki mi? Rıza Kalkavan son yolculuğuna uğurlandı - 4

"ABLASINI VE ANNESİNİ KAYBETTİKTEN SONRA ÇÖKTÜ"

Kalkavan'ın Suadiye'de yaşadığı apartmanın görevlisi Uğur Naz ise, “Rıza abi, ablasını ve annesini kaybettikten sonra ister istemez çöktü. Son zamanlarda kendini alkole fazla vermişti. 9 senedir burada siparişleri ben alıyorum. İstediklerini hep tekel bayilerinden aldım. Sağdan soldan hiç sahte alkol almadım. Kaçak alkol kullandığını da ilk defa duydum” dedi.

Ölüm nedeni sahte içki mi? Rıza Kalkavan son yolculuğuna uğurlandı - 5

Rıza Kalkavan'ın sahte içki yüzünden hayatını kaybettiğini iddia eden yakın arkadaşı Gazeteci Asena Özkan ise, "Sahte alkol iddiaları doğru. Maddi sıkıntılar çektiği iddiası doğru değil tercihen bunu içiyordu. Sosyal bir içici olacak kadar düzenli alkol kullanıyordu. Kadıköy tarafından alıyordu." diye konuştu.

Cenaze namazının kılınmasının ardından Rıza Kalkavan'ın cenazesi defnedilmek üzere Eyüpsultan Mezarlığına götürüldü.

Öte yandan, Rıza Kalkavan'ın kesim ölüm sebebinin Adli Tıp Kurumu'nun otopsi raporuyla ortaya çıkacağı öğrenildi.

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