Ölüm nedeni sahte içki mi? Rıza Kalkavan son yolculuğuna uğurlandı

İlkokul arkadaşı Zeki Kadirbeyoğlu ise, "İlkokul arkadaşımdı, beraber büyüdük. Rıza kardeşim gibiydi, kardeşimi kaybetmiş gibi üzüldüm. Neden gittiğini biliyoruz. Detayını bilmiyorum ama demek ki bu bir şekilde satılıyor. Birbirine çok bağlı bir aileydiler. Nazım Amca, Noyan Teyze ve Billur'u peş peşe kaybettik." diye konuştu.