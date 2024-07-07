Ölüm peşini bırakmamış: Torbalı'da patlamada ölen Dilek'in acı sonu
İzmir'in Torbalı ilçesinde bir lokantada yaşanan patlamada ölenlerden 24 yaşındaki Dilek Bağ'ın, daha önce de çalıştığı iş yerinde küçük çaplı bir patlamadan yara almadan kurtulduğu ortaya çıktı. Dilek'in korkması nedeniyle bu işten ayrıldığı belirtilirken ailesi ise "Ölüm onun peşini bırakmadı." ifadelerini kullandı.
AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, Torbalı ilçesinde 30 Haziran'da meydana gelen patlamada yaralanan ve tedavileri süren vatandaşlarla hayatını kaybedenlerin ailelerini ziyaret etti.