Ölüm peşini bırakmamış: Torbalı'da patlamada ölen Dilek'in acı sonu

"YÜREĞİMİZİ YAKTI"

Çankırı ise olayın takipçisi olduklarını belirterek, "Şu an her detay didik didik elden geçiriliyor. Dilek de diğer canlarımız gibi yüreğimizi yakanlardan oldu. Evet belki diğer patlamada sağ kurtulmuştu ama ölümün karşısında duracak hiçbir güç maalesef yok." ifadelerini kullandı.

Çankırı, patlamada yaralanan ve Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesinde tedavileri süren Kübra Çetinkaya Özdemir (33) ile Seher Ergin'e (25) de ziyarette bulundu.