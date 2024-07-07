Ölüm peşini bırakmamış: Torbalı'da patlamada ölen Dilek'in acı sonu

İzmir'in Torbalı ilçesinde bir lokantada yaşanan patlamada ölenlerden 24 yaşındaki Dilek Bağ'ın, daha önce de çalıştığı iş yerinde küçük çaplı bir patlamadan yara almadan kurtulduğu ortaya çıktı. Dilek'in korkması nedeniyle bu işten ayrıldığı belirtilirken ailesi ise "Ölüm onun peşini bırakmadı." ifadelerini kullandı.

Ölüm peşini bırakmamış: Torbalı'da patlamada ölen Dilek'in acı sonu - 1

AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, Torbalı ilçesinde 30 Haziran'da meydana gelen patlamada yaralanan ve tedavileri süren vatandaşlarla hayatını kaybedenlerin ailelerini ziyaret etti.

TÜRKİYE HABERLERİ

Ölüm peşini bırakmamış: Torbalı'da patlamada ölen Dilek'in acı sonu - 2

Patlamada hayatını kaybedenlerden Dilek Bağ'ın annesi Adalet Bağ ile bir araya gelen Çankırı, başsağlığı dileklerini iletti.

Adalet Bağ, ilçede bakkal dükkanı işlettiklerini, kızının olay günü kahvaltılık almak için iş yerinden çıkarak patlamanın yaşandığı binaya gittiğini belirtti.

Ölüm peşini bırakmamış: Torbalı'da patlamada ölen Dilek'in acı sonu - 3

Kızının daha önce de Yazıbaşı Mahallesi'ndeki bir kozmetik mağazasında çalıştığını aktaran Bağ, şunları kaydetti:

"Ancak orada kozmetik ürünlerdeki kimyasal malzemelerden kaynaklı küçük çaplı patlama yaşanmıştı. Yavrum da yaşadığı korkudan dolayı orada çalışmak istemediğini, kendi marketimizde çalışmak istediğini söylemişti. Biz de kabul ettik ama ölüm onun peşini bırakmadı."

Ölüm peşini bırakmamış: Torbalı'da patlamada ölen Dilek'in acı sonu - 4

"YÜREĞİMİZİ YAKTI"

Çankırı ise olayın takipçisi olduklarını belirterek, "Şu an her detay didik didik elden geçiriliyor. Dilek de diğer canlarımız gibi yüreğimizi yakanlardan oldu. Evet belki diğer patlamada sağ kurtulmuştu ama ölümün karşısında duracak hiçbir güç maalesef yok." ifadelerini kullandı.

Çankırı, patlamada yaralanan ve Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesinde tedavileri süren Kübra Çetinkaya Özdemir (33) ile Seher Ergin'e (25) de ziyarette bulundu.

Ölüm peşini bırakmamış: Torbalı'da patlamada ölen Dilek'in acı sonu - 5

Özdemir ve Ergin ile bir süre görüşerek geçmiş olsun dileklerini ileten Çankırı, hastane yetkililerinden yaralıların durumlarıyla ilgili bilgi aldı.

Ölüm peşini bırakmamış: Torbalı'da patlamada ölen Dilek'in acı sonu - 6

"SAĞIR EDECEK BİR SES"

Olay anını anlatan Özdemir, pazara gitmek için caddede ilerlediği sırada kulakları sağır edecek bir sesin çıktığını, çevresinin toz dumanı ile kaplandığını belirterek, "Ne oldu anlamadık ve kendimizi kanlar içinde bulduk. Tek duyduğum çığlıklardı. Herkes canhıraş 'ambulans' diyordu. Gözümü açtığımda ise hastanedeydim. Bu yaşadığımız tam bir faciaydı." dedi.

Ölüm peşini bırakmamış: Torbalı'da patlamada ölen Dilek'in acı sonu - 7

5 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

İzmir'in Torbalı ilçesi Ayrancılar Mahallesi Barış Manço Caddesi'ndeki lokantada 30 Haziran'da patlama meydana gelmiş, 5 kişi hayatını kaybetmiş, 63 kişi yaralanmıştı. Soruşturma kapsamında iş yeri sahibi G.K. ile patlamadan bir gün önce tüpü değiştirdiği belirlenen M.K. tutuklanmıştı.

Ölüm peşini bırakmamış: Torbalı'da patlamada ölen Dilek'in acı sonu - 8
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