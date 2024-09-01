"Ölüm var ödün yok" dedi: Kiralık otomobilini vermeyince öldürdü

Edirne'nin Keşan ilçesinde Mehmet A., kiralık olan otomobilini kendisine vermeyen arkadaşı Caner Çiçek’i tabancayla vurarak öldürdü. Şüphelinin sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafta arkadaşı için "Ölüm var, ödün yok" yazdığı görüldü. Kaçak şüpheli için arama çalışmaları başlatıldı.

"Ölüm var ödün yok" dedi: Kiralık otomobilini vermeyince öldürdü - 1

Erikli köyü sahilinde eğlence mekanlarında güvenlik görevlisi olarak çalışan Mehmet A. ve Caner Çiçek, mesai sonrası kaldıkları pansiyona geldi.

Alkollü olduğu iddia edilen Mehmet A., Keşan’a gitmek için Caner Çiçek’ten kiralık otomobilini istedi. Olumsuz yanıt alan Mehmet A., pansiyonun önünde duran otomobile zarar vermeye başladı.

TÜRKİYE HABERLERİ

"Ölüm var ödün yok" dedi: Kiralık otomobilini vermeyince öldürdü - 2

Bunun üzerine taraflar arasında tartışma çıktı. Bu sırada Mehmet A., belinden çıkardığı tabancayla Caner Çiçek’e 3 el ateş etti. Çiçek, başına ve göğsüne isabet eden mermilerle olay yerinde hayatını kaybetti. Mehmet A. ise kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Caner Çiçek’in cenazesi, nöbetçi savcı ve jandarmanın incelemesinin ardından otopsi için Edirne Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

"Ölüm var ödün yok" dedi: Kiralık otomobilini vermeyince öldürdü - 3

Mehmet A.’nın sosyal medya hesabından öldürdüğü arkadaşı Caner Çiçek ile birlikte paylaştığı fotoğraflarına, "Ölüm var, ödün yok", "Hayata korkusuzca bakanlar ölümden de korkmazlar" yazdığı görüldü.

"Ölüm var ödün yok" dedi: Kiralık otomobilini vermeyince öldürdü - 4

Jandarma, Mehmet A.’nın yakalanması için çalışma başlatıldı.

DAHA FAZLA GÖSTER