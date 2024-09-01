"Ölüm var ödün yok" dedi: Kiralık otomobilini vermeyince öldürdü
Edirne'nin Keşan ilçesinde Mehmet A., kiralık olan otomobilini kendisine vermeyen arkadaşı Caner Çiçek’i tabancayla vurarak öldürdü. Şüphelinin sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafta arkadaşı için "Ölüm var, ödün yok" yazdığı görüldü. Kaçak şüpheli için arama çalışmaları başlatıldı.
Erikli köyü sahilinde eğlence mekanlarında güvenlik görevlisi olarak çalışan Mehmet A. ve Caner Çiçek, mesai sonrası kaldıkları pansiyona geldi.
Alkollü olduğu iddia edilen Mehmet A., Keşan’a gitmek için Caner Çiçek’ten kiralık otomobilini istedi. Olumsuz yanıt alan Mehmet A., pansiyonun önünde duran otomobile zarar vermeye başladı.