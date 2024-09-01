"Ölüm var ödün yok" dedi: Kiralık otomobilini vermeyince öldürdü

Bunun üzerine taraflar arasında tartışma çıktı. Bu sırada Mehmet A., belinden çıkardığı tabancayla Caner Çiçek’e 3 el ateş etti. Çiçek, başına ve göğsüne isabet eden mermilerle olay yerinde hayatını kaybetti. Mehmet A. ise kaçtı.



İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Caner Çiçek’in cenazesi, nöbetçi savcı ve jandarmanın incelemesinin ardından otopsi için Edirne Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.