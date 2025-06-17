Ölümcül tümör ana damarına kadar yayılmış: Böbrek hastalığı şikayetiyle hastaneye gitti



Ayrıca tümörün vücudun diğer bölgelerine sıçrama (metastaz) riski bulunması, cerrahinin hastanın yaşam süresi açısından önemini daha da artırıyordu. Hastamızın daha önce birçok sağlık kuruluşuna başvurduğu, ancak ameliyatın yüksek riskleri sebebiyle başvurularının kabul edilmediği öğrenildi. Tüm bu risklere rağmen, hastanemizde oluşturulan uzman ekip ile operasyonu başarıyla gerçekleştirdik" dedi.