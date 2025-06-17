Ölümcül tümör ana damarına kadar yayılmış: Böbrek hastalığı şikayetiyle hastaneye gitti
Böbrek hastalığı şikayetiyle hastaneye başvuran İhsan Can’ın (46) sağ böbreğinde tümör tespit edildi. Hayati risk oluşturan dev tümör ameliyatla alındı.
Böbrek hastalığı şikayetiyle hastaneye başvuran İhsan Can’ın (46) sağ böbreğinde tümör tespit edildi. Tümörün çevre dokulara ve özellikle ana toplardamara kadar yayıldığı belirlenirken, hastalığın hayati risk taşıması sebebiyle acil ameliyat kararı alındı. Hastanede oluşturulan uzman ekip, operasyon için hazırlıklara başladı.