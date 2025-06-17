Ölümcül tümör ana damarına kadar yayılmış: Böbrek hastalığı şikayetiyle hastaneye gitti

Böbrek hastalığı şikayetiyle hastaneye başvuran İhsan Can’ın (46) sağ böbreğinde tümör tespit edildi. Hayati risk oluşturan dev tümör ameliyatla alındı.

Ölümcül tümör ana damarına kadar yayılmış: Böbrek hastalığı şikayetiyle hastaneye gitti - 1

Böbrek hastalığı şikayetiyle hastaneye başvuran İhsan Can’ın (46) sağ böbreğinde tümör tespit edildi. Tümörün çevre dokulara ve özellikle ana toplardamara kadar yayıldığı belirlenirken, hastalığın hayati risk taşıması sebebiyle acil ameliyat kararı alındı. Hastanede oluşturulan uzman ekip, operasyon için hazırlıklara başladı.


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Ölümcül tümör ana damarına kadar yayılmış: Böbrek hastalığı şikayetiyle hastaneye gitti - 2

Hastanın, Üroloji Servisi’ndeki takip ve kontrolleri devam ederken başarılı geçen ameliyatın ardından hastanın genel sağlık durumunun iyi olduğu ve taburcu olmaya hazırlandığı öğrenildi.


Ölümcül tümör ana damarına kadar yayılmış: Böbrek hastalığı şikayetiyle hastaneye gitti - 3

Cerrahi ekipte yer alan hekimler ise operasyonun hem tümörün boyutu hem de hayati damarlara olan yayılımı sebebiyle büyük teknik zorluk içerdiğini, buna rağmen tümörün damar içinden tamamen temizlendiğini belirtti.

Ölümcül tümör ana damarına kadar yayılmış: Böbrek hastalığı şikayetiyle hastaneye gitti - 4

Böbreklerde bu büyüklükte tümörlere çok ender rastlandığını belirten Prof. Dr. Fikret Halis, "Tümör, sadece böbrekle sınırlı kalmayıp çevre dokulara ve özellikle ana toplardamara kadar yayılmıştı. Bu durum, teknik olarak son derece zorlayıcı ve aynı zamanda hayati risk taşıyan bir tablo oluşturuyordu.

Ölümcül tümör ana damarına kadar yayılmış: Böbrek hastalığı şikayetiyle hastaneye gitti - 5


Ayrıca tümörün vücudun diğer bölgelerine sıçrama (metastaz) riski bulunması, cerrahinin hastanın yaşam süresi açısından önemini daha da artırıyordu. Hastamızın daha önce birçok sağlık kuruluşuna başvurduğu, ancak ameliyatın yüksek riskleri sebebiyle başvurularının kabul edilmediği öğrenildi. Tüm bu risklere rağmen, hastanemizde oluşturulan uzman ekip ile operasyonu başarıyla gerçekleştirdik" dedi.

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