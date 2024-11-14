Ölümden döndü borçlu çıktı: Kaza yapan sürücü aracın masraflarını çarptığı kişiden istedi

İstanbul'da bir aile kaza geçiren çocuklarının tekrar ayağa kalkması için mücadele verirken aldıkları haber karşısında şaşkına döndü. Çocuklarına çarparak ağır yaralanmasına neden olan sürücünün aracın masrafları için icra takibi başlattığını öğrendiler. Aile evlerine gelen 58 bin liralık ceza ile büyük üzüntü yaşadı.

Ölümden döndü borçlu çıktı: Kaza yapan sürücü aracın masraflarını çarptığı kişiden istedi - 1

Kaza geçtiğimiz aylarda Gebze'de meydana geldi. Çalıştığı iş yeri yakınlarında karşıdan karşıya geçmeye çalışırken bir anlık dalgınlıkla yola bakmadan koşan Samet Tuluk'a yolda seyir halinde bulunan bir araç çarptı.

Çarpmanın etkisiyle metrelerce savrulan Samet kafasını düşerken önce araca sonra da yere çarptı. Kazayı gören vatandaşlar durumu hemen sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri talihsiz genci ambulans ile hastaneye kaldırdı. Durumu ağır olan Samet hemen ameliyata alındı.

Beyin kanaması geçiren Samet Tuluk'un kafatasının bir kısmı alınarak karnına gömüldü. Ameliyatın ardından Tuluk yoğun bakıma alındı ve tedavisine burada devam edildi. 

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Ölümden döndü borçlu çıktı: Kaza yapan sürücü aracın masraflarını çarptığı kişiden istedi - 2

3 buçuk ay yoğun bakımda tedavi gören Tuluk'u doktorlar daha fazla yapacakları bir şey olmadığı gerekçesiyle Çerkezköy'de bulunan bir devlet hastanesinin Palyatif bölümüne sevk etti.

Çocuğunun burada dayanılmaz ağrılar çektiğini gören Baba Satılmış Tuluk başka hastane ve doktor arayışına girdi. Bu esnada bir tanıdıkları vasıtasıyla Almanya'da bir doktora çocuğunun videosunu ve tahlil sonuçlarını gönderen Tuluk'a çocuğunun düzelebileceğini anacak ameliyat olması gerektiğini öğrendi.

Ölümden döndü borçlu çıktı: Kaza yapan sürücü aracın masraflarını çarptığı kişiden istedi - 3

"ÇOCUĞUM ÇOK BÜYÜK ACILAR ÇEKTİ"

Baba Tuluk, Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Halil Olgün Peker'e ulaştı.

Hastaneye giderek doktor Olgün Peker ile görüşen baba, oğlunun ameliyat edilebileceği haberi ile bir kez daha umutlandı. Yapılan hazırlıkların ardından Samet, ameliyata alındı. "Kranioplasti" ameliyatı ile Samet'in karnına gömülen kafatası kemikleri çıkarılarak tekrar yerine yerleştirildi. Ameliyattan kısa bir süre sonra artık hayatına yatağa bağımlı devam edeceği söylenen Samet'in önce ağrıları kesildi sonrasında ise tek başına yürüyebilecek duruma geldi.

Kaza sonrasında oğlunun çok büyük acılar çektiğini belirten Baba Satılmış Tuluk "Kaza oğlum İstanbul'a gelmişti amcasının yanına bir işe girebilmek için ama olmadı. Bir arkadaşının vasıtasıyla Gebze'ye geldi. Orada ki arkadaşıyla beraber bir beton santraline girdi ve çalışıyordu.

Ocak ayında işe girdi şubat ayında kaza meydana geldi. Yaya olarak yoldan geçerken araç çarptı. Bize oradan haber geldi. 'Oğlunuza araç çarptı buraya gelin' diye. Biz zor günler yaşadık. Oğlum 3 buçuk ay hastane de yoğun bakımda kaldı.

Beyin ameliyatı oldu. Ondan sonra ki süreçlerimiz çok sıkıntılı geçti. Çocuğumu palyatif bölümüne sevk ettiler. Ben ilk başta kabul etmesem de mecbur kaldık. Çerkezköy'e sevk ettiler bizi." dedi.

Ölümden döndü borçlu çıktı: Kaza yapan sürücü aracın masraflarını çarptığı kişiden istedi - 4

"BİZE OĞLUNUZA YAPABİLECEĞİMİZ BİR ŞEY YOK DEDİLER"

Çocuğu Çerkezköy'de tedavi gördüğü esnada orada bulunan doktorların kendisine burada artık oğlunuza yapabileceğimiz bir şey yok demesi üzerine başka hastane ve doktor arayışına girdiğini belirten baba Tuluk "Ben çocuğumun çok acı çektiğini görünce bir araştırma içerisine girdim. Bir arkadaşım bana bir doktor önerdi ona da bilgilerimi gönderdim bizi Almanya'da bulunan bir doktorla görüştürdü.

Kendisi de bilgileri istedi kendisine de bu bilgileri gönderdik inceledikten sonra bizden şiddetli sancı sırasında video çekmemizi istedi onları da gönderince bize ameliyat olması gerektiğini söyledi. Çerkezköy'de ki doktorumuz bize 'hastanızın yeri burası değil bizim burada yapacak bir şeyimiz yok' dedi. Ben bu süreçte umudumu kesmedim. Çevrem beni çok destekledi bu süreçte tanımadığım insanlar aradı sordu. Bana maddi destekte bulundular." ifadelerini kullandı.

"KAZA YAPAN ARACIN MASRAFLARINI BENDEN İSTİYORLAR"

Kaza sonrasında araç sürücüsünün kendilerini hiç aramadığını belirten Baba Tuluk ayrıca kaza sırasında araçta oluşan masraflar nedeniyle kendilerine 58 bin TL'lik icra dosyası geldiğini belirterek, "Kaza yapan sürücünüzü hiç aramadı. Kaza anında polis ve sağlık ekiplerini aramış. İfadesini vermiş daha sonra bizi ne aradı ne sordu. Beni aramadığı gibi kazada aracın kaputu ezildiği ve camı kırıldığı için bizden şikayetçi olmuş. Bu süreçte ben hastanede çocuğumun canı ile uğraşıyorum o da arabasını yaptırmış oradan bize ceza geldi 58 bin TL . Bunu ödeyemedik. Çünkü biz hastane ile uğraşıyoruz orayı düşünemedik. Tedavisi devam ediyor. Benim gözüm şu an parayı değil hastamı görüyor." dedi.

Ölümden döndü borçlu çıktı: Kaza yapan sürücü aracın masraflarını çarptığı kişiden istedi - 5

"HASTALAR UMUDUNU KAYBETMEMELİ MUTLAKA İKİNCİ BİR SEÇENEK VARDIR"

Genç Samet'in ameliyatını gerçekleştiren Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Halil Olgün Peker, "Samet 20 yaşında talihsiz bir trafik kazası geçiriyor. Bir araç çarpıyor. Sonra orada acile kaldırılıyor. Ameliyatı yapılıyor. Ameliyattan sonra yaklaşık 3 buçuk aylık hastane de kalma süreci oluyor. Bu süreçte çok şiddetli ağrıları oluyor ve konuşamıyor.

Her gün birkaç kez nöbet geçiriyor. Yakınları bize ulaştı biz kafatası ameliyatı gerçekleştirdik. Bu beyninden kafatası alınıp karnına gömülmüştü biz onu tekrar revize ederek ve güçlendirerek kafasına koyduk. Beyin sağlığını tekrar revize ettik. Çünkü kafatası açıkta kaldığı için her türlü dış etkene maruz kalıyor bu beyin sağlığı için çok zararlı bir şey ameliyatlarımızı yaptık. Hemen sonrasında nöbetlerimiz bitti. Ağrılarımız kesildi. Samet konuşmaya başladı. Ellerini hareket ettirmeye başladı.

Şu an tamamen şuuru açık kendisi desteksiz yürüyebilir bir hale geldi. Gayet iyi bir durumdayız fizik tedavisi devam ediyor. Daha da iyileşecek eski haline döneceğini tamamen düşünüyorum. Babası ve sağ olsun onlarda bize çok yardım etti.

Yaptığımız tedavileri iyi planladık. İyi sonuçlar aldık. Zaten 20 yaşında ki bir hasta da çok ciddi bir beyin hasarı olmadığı sürece böyle düzelebileceğini biz düşünmüştük. Hastalarımız umutsuzluğa kapılmasın her zaman bir ikinci seçenek her zaman olur. Samet bu olayın en büyük örneğidir." diye konuştu.

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