Ölümden döndü borçlu çıktı: Kaza yapan sürücü aracın masraflarını çarptığı kişiden istedi
İstanbul'da bir aile kaza geçiren çocuklarının tekrar ayağa kalkması için mücadele verirken aldıkları haber karşısında şaşkına döndü. Çocuklarına çarparak ağır yaralanmasına neden olan sürücünün aracın masrafları için icra takibi başlattığını öğrendiler. Aile evlerine gelen 58 bin liralık ceza ile büyük üzüntü yaşadı.
Kaza geçtiğimiz aylarda Gebze'de meydana geldi. Çalıştığı iş yeri yakınlarında karşıdan karşıya geçmeye çalışırken bir anlık dalgınlıkla yola bakmadan koşan Samet Tuluk'a yolda seyir halinde bulunan bir araç çarptı.
Çarpmanın etkisiyle metrelerce savrulan Samet kafasını düşerken önce araca sonra da yere çarptı. Kazayı gören vatandaşlar durumu hemen sağlık ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri talihsiz genci ambulans ile hastaneye kaldırdı. Durumu ağır olan Samet hemen ameliyata alındı.
Beyin kanaması geçiren Samet Tuluk'un kafatasının bir kısmı alınarak karnına gömüldü. Ameliyatın ardından Tuluk yoğun bakıma alındı ve tedavisine burada devam edildi.