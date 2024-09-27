Ölümden önceki son selfie dava dosyasına girdi: Semiha kayalıklardan itildi mi?

“FOTOĞRAF ÇEKMEK İÇİN KAYALIK ALANA ÇIKTIK”

Sanık, olay günü eşi merak ettiği için bölgedeki bir restorana gittiklerini, kahve içtikten sonra fotoğraf çekmek için Soğuksu köyü Ballıkaya mevkisindeki kayalık alana çıktıklarını anlattı.

Olayın, bölgeden ayrılırken yaşandığını dile getiren Erdal Necip S, “Ben öndeydim, arkadan geliyordu. Eşimin sadece düştüğünü gördüm. Sevdiğim eşimi kaybettim. Çalılar arasında yol buldum, eşime ulaştım. O panikle yola çıktım, ambulansı aradım. Ben medeni bir insanım. Avukat tutup boşanabilirdim. Aramızda hiçbir şey yoktu.” diye konuştu.