Ölümden önceki son selfie dava dosyasına girdi: Semiha kayalıklardan itildi mi?

Yalova’da kayalıktan düşen eşi Semiha S.’nin ölümüyle ilgili olarak kasten öldürme suçundan yargılanan Erdal Necip S., hakim karşısına çıktı. Genç kadının ölümüne ilişkin dava dosyasına, sanık ile eşinin olaydan 2,5 saat önce olayın yaşandığı bölgede çektikleri selfie de girdi. Sanık Erdal Necip S., eşini uçurumdan ittiği iddiasını redderken, duruşma olay yerinde keşif yapılması için ertelendi.

Ölümden önceki son selfie dava dosyasına girdi: Semiha kayalıklardan itildi mi? - 1

Yalova’nın Altınova ilçesinde geçen yıl ocak ayında eşini yaklaşık 20 metre yükseklikteki kayalıktan iterek ölümüne neden olduğu iddiasıyla tutuklanan sanığın yargılanmasına başlandı.

Yalova 2. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya, hakkında eşe karşı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açılan tutuklu sanık Erdal Necip S., eşi Semiha S.’nin yakınları ve taraf avukatları katıldı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Ölümden önceki son selfie dava dosyasına girdi: Semiha kayalıklardan itildi mi? - 2

“UFAK TEFEK ŞEYLER VARDI”

Savunmasını yapan Erdal Necip S, karısının çabuk sinirlenen bir yapıya sahip olduğunu belirterek, “Hep pozitif düşünüyordum. ‘İyi olur’ diyordum. Hemen çocuk yapmamak için ortak karar aldık. Geziyorduk dolaşıyorduk, doğada, alışveriş merkezlerinde morali düzelsin diye. Suç kaydım yok. Kavga bile etmedim. Aldatma yok, kavga yok. Ufak tefek şeyler vardı.” ifadesini kullandı.

Ölümden önceki son selfie dava dosyasına girdi: Semiha kayalıklardan itildi mi? - 3

“FOTOĞRAF ÇEKMEK İÇİN KAYALIK ALANA ÇIKTIK”

Sanık, olay günü eşi merak ettiği için bölgedeki bir restorana gittiklerini, kahve içtikten sonra fotoğraf çekmek için Soğuksu köyü Ballıkaya mevkisindeki kayalık alana çıktıklarını anlattı.

Olayın, bölgeden ayrılırken yaşandığını dile getiren Erdal Necip S, “Ben öndeydim, arkadan geliyordu. Eşimin sadece düştüğünü gördüm. Sevdiğim eşimi kaybettim. Çalılar arasında yol buldum, eşime ulaştım. O panikle yola çıktım, ambulansı aradım. Ben medeni bir insanım. Avukat tutup boşanabilirdim. Aramızda hiçbir şey yoktu.” diye konuştu.
Ölümden önceki son selfie dava dosyasına girdi: Semiha kayalıklardan itildi mi? - 4

CİNAYETTEN BİR GÜN ÖNCE OKUDUĞU HABER

Mahkeme başkanının, eşinin uçurumdan düşmesinden bir gün önce yüksekten düşme olayıyla ilgili bir haberi cep telefonundan okuduğunu sorması üzerine sanık, “Kendim haber araştırmadım. Haberler cep telefonuma düşüyor. 10 haber okudum. Haber tesadüf önüme düşmüştür.” dedi.

Erdal Necip S., hakkındaki eşcinsellik iddialarını ise yalanladı.

Duruşmada, Semiha S.’nin annesi ve babası ile bazı tanıklar da dinlenildi.
Ölümden önceki son selfie dava dosyasına girdi: Semiha kayalıklardan itildi mi? - 5

OLAYDAN 2,5 SAAT ÖNCE ÇEKİLEN SELFIE

Çiftin olaydan 2,5 saat önce kayalıklarda birbirlerini çektiği fotoğraflar ile Semiha S.’nin yaptığı selfie de dava dosyasına eklendi.

Sanığın tutukluluğunun devamına karar veren mahkeme heyeti, olay yerinde keşif yapılması ve dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.
Ölümden önceki son selfie dava dosyasına girdi: Semiha kayalıklardan itildi mi? - 6

NE OLMUŞTU?

Semiha S., 24 Ocak 2023’te eşiyle gittiği Altınova ilçesi Soğuksu köyü Ballıkaya mevkisinde fotoğraf çekmek için çıktığı yaklaşık 20 metre yüksekliğindeki kayalıktan düşerek hayatını kaybetmiş, cenazesi ertesi gün ailesinin yaşadığı Bursa’nın Orhangazi ilçesi Hamzalı Mahallesi’nde toprağa verilmişti.

Kadının eşi Erdal Necip S, yürütülen soruşturma kapsamında, eşini iterek ölümüne neden olduğu iddiasıyla gözaltına alınarak 16 Mayıs’ta tutuklanmıştı.
Ölümden önceki son selfie dava dosyasına girdi: Semiha kayalıklardan itildi mi? - 7
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