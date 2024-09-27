Ölümden önceki son selfie dava dosyasına girdi: Semiha kayalıklardan itildi mi?
Yalova’da kayalıktan düşen eşi Semiha S.’nin ölümüyle ilgili olarak kasten öldürme suçundan yargılanan Erdal Necip S., hakim karşısına çıktı. Genç kadının ölümüne ilişkin dava dosyasına, sanık ile eşinin olaydan 2,5 saat önce olayın yaşandığı bölgede çektikleri selfie de girdi. Sanık Erdal Necip S., eşini uçurumdan ittiği iddiasını redderken, duruşma olay yerinde keşif yapılması için ertelendi.
Yalova’nın Altınova ilçesinde geçen yıl ocak ayında eşini yaklaşık 20 metre yükseklikteki kayalıktan iterek ölümüne neden olduğu iddiasıyla tutuklanan sanığın yargılanmasına başlandı.Yalova 2. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya, hakkında eşe karşı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açılan tutuklu sanık Erdal Necip S., eşi Semiha S.’nin yakınları ve taraf avukatları katıldı.