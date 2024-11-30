Ölüme itilen Semiha'nın katil zanlısına ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi
Yalova'da kayalıklardan itilerek düşen Semiha Sözer'in ölümüne ilişkin soruşturmada eşi Erdal Sözer hakkında "Eşe karşı tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi. Semiha Sözer'in yakın arkadaşına evliliğiyle ilgili anlattığı sorunların ses kayıtlarının da dava dosyasına sunulduğu duruşmada suçlamaları reddeden Sözer, "Boşanmak istediğimi, mutsuz olduğumu hep eşim söylemiş. Ben kimseye böyle bir şey söylemedim. İddiaların hepsi asılsız." dedi.
Yalova'da ocak ayında cinayete kurban giden Semiha Sözer cinayetinde eşi Erdal Sözer hakkında istenen ceza belli oldu.
Yaklaşık 15 ay süren çok yönlü çalışmaların ardından ülke genelinde alanında uzman akademisyenlerden oluşan bir heyet, bilirkişi olarak görevlendirildi.
Hem jandarmanın özel ekibi hem de akademisyenlerden oluşan heyetin çalışması sonucu Semiha Sözer'in itilmek suretiyle düştüğü belirlendi.