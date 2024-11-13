Ölümle sonuçlanan sinsi tehlike: Her yıl onlarca insanın zehirlenmesine neden oluyor
Her yıl onlarca kişinin zehirlenerek hayatını kaybetmesine neden olan karbonmonoksit gazının kokusuz ve renksiz özelliğiyle sinsi bir tehlike olduğunu ifade eden uzmanlar, baca kullanımına ve temizliğine dikkat edilmemesi halinde faciaların kaçınılmaz olacağına dikkat çekiyor.
Kış aylarının gelmesiyle kullanımı artan sobalardan sızan karbonmonoksit gazından onlarca kişi hayatını kaybediyor. Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı İtfaiye Müdahale Müdürü Mehmet Yıldırım, yanlış ısınma tekniklerine dikkat çekerek “öncelikle 15 metrekareden daha küçük alanlara soba ve ateşli ısıtıcılar kurulmamalı. Bazen mangalı bile odanın içine alıp onunla ısınmaya çalışan insanlarımız var. Bunlar tamamen yanlış uygulamalar. Çünkü yanan bir ısıtıcı mutlaka ortama karbonmonoksit salgılayacaktır.