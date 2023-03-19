Ölümü 3 kez yendi - Önce Covid sonra patlama ve deprem

Yaşadıkları badirelere rağmen şükürden hiç vazgeçmediğini belirten Karakuş, "4 daire 5 dükkanımız vardı, yıkıldı. Şükür burnumuz kanamadı. Allah bizi korudu. Ayağımız kırılabilirdi, başımız bir yere çarpıp beyin kanaması geçirebilirdik, şükür hiçbirimize ciddi bir şey olmadı. Allah'ım inşallah bize ramazanı da nasip eder. Bu yaşa kadar orucumu yemedim, 7 yaşından beri namazımı aksatmadım hamdolsun, Allah'ıma çok şükür." diye konuştu.