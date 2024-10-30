Ölü zannedip dokundu, parmağı bir anda şişmeye başladı: “Ağzındaki dikenler elime saplandı, çok değişik bir acı hissettim”

Antalya’da denizde avlanan bir kişi, ölü sandığı zehirli aslan balığına eliyle dokundu. Zehirli balığa dokunmasıyla birlikte, balığın dikenleri eline batan Çağdaş Şaşmaz isimli adam, soluğu hastanede aldı. Eli şişen adam, “Yanımda arkadaşım olmasaydı sonuçlar çok daha kötü olabilirdi.” dedi.

Ölü zannedip dokundu, parmağı bir anda şişmeye başladı: “Ağzındaki dikenler elime saplandı, çok değişik bir acı hissettim” - 1

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde amatör balıkçılık ve serbest dalış sporu yapan Çağdaş Şaşmaz, zıpkınla avladığı zehirli aslan balığının dikeni parmağına battı.

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Ölü zannedip dokundu, parmağı bir anda şişmeye başladı: “Ağzındaki dikenler elime saplandı, çok değişik bir acı hissettim” - 2

Parmağı bir anda büyüyen ve acı hisseden Şaşmaz, hemen karaya çıkarak hastaneye gitti.

Ölü zannedip dokundu, parmağı bir anda şişmeye başladı: “Ağzındaki dikenler elime saplandı, çok değişik bir acı hissettim” - 3

Hastanede tedavisi yapılan Şaşmaz, vatandaşları aslan balığına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Ölü zannedip dokundu, parmağı bir anda şişmeye başladı: “Ağzındaki dikenler elime saplandı, çok değişik bir acı hissettim” - 4

“DİKENLERİ PARMAĞIMA SAPLANDI”

“En son avladığım balık ölmüş gibi görünüyordu. Fakat balık şok halindeymiş.” diyen Şaşmaz, “Ağız kısmından tutar tutmaz sırtındaki en etkili dikenlerin iki tanesini başparmağımın üst kısmına sapladı. O sıra çok değişik bir acı hissetmeye başladım.” şeklinde konuştu.

Ölü zannedip dokundu, parmağı bir anda şişmeye başladı: “Ağzındaki dikenler elime saplandı, çok değişik bir acı hissettim” - 5

“İKİ SAAT ÇOK ŞİDDETLİ ACI HİSSETTİM”

Elindeki eldiveni çıkarıp, parmağını sıktığında kan aktığını söyleyen Şaşmaz, “Bir faydası olacağını düşünerek lastik doladım ve son hızla karaya döndüm. Hızlıca hastaneye gittik. Orada gerekli ilaçları serum ile verdiler. Bir iki saat kadar çok şiddetli ağrı ve acılar hissettim.” ifadelerini kullandı.

Ölü zannedip dokundu, parmağı bir anda şişmeye başladı: “Ağzındaki dikenler elime saplandı, çok değişik bir acı hissettim” - 6

Ağrılarının hastaneden çıktıktan yarım saat sonra geçtiğini belirten Şaşmaz, şöyle devam etti:

“Parmağım değişik bir şekilde şişmeye başladı. Bir gün sonra şişlik iyice artınca tekrar hastaneye gittim ve müdahale edip şişliğin içindeki sıvıyı enjektör yardımı ile çektiler.”

Ölü zannedip dokundu, parmağı bir anda şişmeye başladı: “Ağzındaki dikenler elime saplandı, çok değişik bir acı hissettim” - 7

“Şu an herhangi bir ağrım yok. Yanımda arkadaşım olmasaydı sonuçlar çok daha kötü olabilirdi.

Umarım bir daha böyle bir deneyim yaşamam. Herkese dikkatli olmasını tavsiye ediyorum.”

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