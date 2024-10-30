Ölü zannedip dokundu, parmağı bir anda şişmeye başladı: “Ağzındaki dikenler elime saplandı, çok değişik bir acı hissettim”
Antalya’da denizde avlanan bir kişi, ölü sandığı zehirli aslan balığına eliyle dokundu. Zehirli balığa dokunmasıyla birlikte, balığın dikenleri eline batan Çağdaş Şaşmaz isimli adam, soluğu hastanede aldı. Eli şişen adam, “Yanımda arkadaşım olmasaydı sonuçlar çok daha kötü olabilirdi.” dedi.
Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde amatör balıkçılık ve serbest dalış sporu yapan Çağdaş Şaşmaz, zıpkınla avladığı zehirli aslan balığının dikeni parmağına battı.