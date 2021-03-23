Ömerli Barajı'nda doluluk oranı rekor seviyeye ulaştı

İstanbul’da etkili olan sağanak yağışlar nedeniyle Mega kentin en önemli barajlarından Ömerli Barajı’nda doluluk oranı yüzde 81.62 seviyesine yükseldi.

İHA 23.03.2021 - 10:21

Ömerli Barajı'nda doluluk oranı rekor seviyeye ulaştı - 1
Ülke genelinde kuraklık ve mevsim normallerinin altındaki yağışlar İstanbul’un barajlarını yüzde 20 seviyelerine düşürmüştü. Daha sonra yağan kar ve yağmurlarla barajlardaki doluluk arttı.
Ömerli Barajı'nda doluluk oranı rekor seviyeye ulaştı - 2
Aralık ayında doluluk oranı yüzde 17.43 seviyelerine düşen Ömerli Barajı ise yağan kar ve yağmurdan nasibini aldı.
Ömerli Barajı'nda doluluk oranı rekor seviyeye ulaştı - 3
Mart ayının son haftasındaki verilere göre Ömerli Barajında doluluk oranı yüzde 81.62 seviyesine ulaştı.
Ömerli Barajı'nda doluluk oranı rekor seviyeye ulaştı - 4
Bu seviye ile Ömerli Barajı İstanbul barajları içerisinde doluluk oranı rekor seviyeye ulaşan baraj olarak 1’inci sıraya yükseldi.
Ömerli Barajı'nda doluluk oranı rekor seviyeye ulaştı - 5
Ömerli Barajını yüzde 76.66 doluluk oranıyla Darlık Barajı takip etti.
Ömerli Barajı'nda doluluk oranı rekor seviyeye ulaştı - 6
İstanbul barajlarının bugün itibariyle doluluk oranları ise şöyle:

-Ömerli Barajı yüzde 81.62
-Papuçdere Barajı yüzde 45.69
-Sazlıdere barajı yüzde 34.43
-Büyükçekmece Barajı yüzde 64.82
-Alibeyköy Barajı yüzde 58.20
-Terkos Barajı yüzde 60.59
-Kazandere Barajı yüzde 57.88
-Elmalı Barajı yüzde 73.54
-Darlık Barajı yüzde 76.66
-Istrancalar Barajı yüzde 44.66
Ömerli Barajı'nda doluluk oranı rekor seviyeye ulaştı - 7
Ömerli Barajı'nda doluluk oranı rekor seviyeye ulaştı - 8
Ömerli Barajı'nda doluluk oranı rekor seviyeye ulaştı - 9
Ömerli Barajı'nda doluluk oranı rekor seviyeye ulaştı - 10

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