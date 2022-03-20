Ömrünü yaptırdığı barınaktaki hayvanlara adadı: 40 kedi ve 8 köpeğe bakıyor

Özellikle zehirlenen hayvanları kurtarmak için çok çaba harcadığını belirten Bölen, "Burası da diğer evim de onların evi aslında. Bazen koltukta birlikte oturuyoruz. Onlar koltukta otururken ben bir kenara sığınıyorum. Öyle bir sevgi bu. Anlatılmaz yaşanır" diye konuştu.