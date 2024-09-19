Omuz atma cinayeti davasında yeni gelişme: Sanık tekrar tutuklandı, 3 hakim ve 1 savcı açığa alındı

İzmir Urla'da 30 yaşındaki Semih Kenan Köse'nin markette çıkan "omuz attın" tartışmasında bıçaklanarak öldürüldüğü olayla ilgili davada tahliye edilen sanık Sercan B. yeniden tutuklandı. Tahliye kararı veren 3 hakim ve 1 savcı açığa alındı.

Omuz atma cinayeti davasında yeni gelişme: Sanık tekrar tutuklandı, 3 hakim ve 1 savcı açığa alındı - 1

İzmir'in Urla ilçesinde markette çıkan kavgada bir kişinin öldürülmesine ilişkin davada tahliye edilen ancak yeniden yakalama kararı çıkarılması üzerine gözaltına alınan kişi, tutuklandı.

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Omuz atma cinayeti davasında yeni gelişme: Sanık tekrar tutuklandı, 3 hakim ve 1 savcı açığa alındı - 2

Polis ekiplerince dün yakalanan Sercan B., sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Omuz atma cinayeti davasında yeni gelişme: Sanık tekrar tutuklandı, 3 hakim ve 1 savcı açığa alındı - 3

NE OLMUŞTU?

Altıntaş Mahallesi'ndeki bir markette 16 Ekim 2023'te Semih Kenan Köse (30) ile Sercan B. arasında "omuz atma" sebebiyle tartışma çıkmış, bıçakla yaralanan Köse, kaldırıldığı Urla Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirmişti.

Omuz atma cinayeti davasında yeni gelişme: Sanık tekrar tutuklandı, 3 hakim ve 1 savcı açığa alındı - 4

Polis, Sercan B. ile kavgaya karışan kardeşleri Serkan B. ve Taylan B'yi gözaltına almış, şüpheliler tutuklanmıştı.

Omuz atma cinayeti davasında yeni gelişme: Sanık tekrar tutuklandı, 3 hakim ve 1 savcı açığa alındı - 5

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 3 kardeş hakkında "iştirak halinde kasten öldürme" suçundan müebbet hapis talebiyle dava açılmıştı.

Davanın önceki duruşmalarında tutuklu kardeşlerden Serkan B. ve Taylan B. hakkında tahliye kararı verilmiş, 17 Eylül'deki duruşmada da son tutuklu sanık Sercan B'nin tahliyesine karar verilmişti.

Omuz atma cinayeti davasında yeni gelişme: Sanık tekrar tutuklandı, 3 hakim ve 1 savcı açığa alındı - 6

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), tahliye kararını veren İzmir 3. Ağır Ceza Mahkemesi başkanı ve iki üye hakimi ile duruşma savcısını açığa almış, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazı sonrası İzmir 4. Ağır Ceza Mahkemesince sanık Sercan B. hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmıştı. Sercan B., dün polis ekiplerince yakalanmış, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmişti.

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