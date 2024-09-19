Omuz atma cinayeti davasında yeni gelişme: Sanık tekrar tutuklandı, 3 hakim ve 1 savcı açığa alındı

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), tahliye kararını veren İzmir 3. Ağır Ceza Mahkemesi başkanı ve iki üye hakimi ile duruşma savcısını açığa almış, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazı sonrası İzmir 4. Ağır Ceza Mahkemesince sanık Sercan B. hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmıştı. Sercan B., dün polis ekiplerince yakalanmış, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmişti.