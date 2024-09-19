Omuz atma cinayeti davasında yeni gelişme: Sanık tekrar tutuklandı, 3 hakim ve 1 savcı açığa alındı
İzmir Urla'da 30 yaşındaki Semih Kenan Köse'nin markette çıkan "omuz attın" tartışmasında bıçaklanarak öldürüldüğü olayla ilgili davada tahliye edilen sanık Sercan B. yeniden tutuklandı. Tahliye kararı veren 3 hakim ve 1 savcı açığa alındı.
İzmir'in Urla ilçesinde markette çıkan kavgada bir kişinin öldürülmesine ilişkin davada tahliye edilen ancak yeniden yakalama kararı çıkarılması üzerine gözaltına alınan kişi, tutuklandı.