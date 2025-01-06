Omzunda iguana ile tıraş ediyor: "Escobar’ı görmek için neredeyse her gün geliyorlar"

"KONYA’NIN DİĞER UCUNDAN ONUN İÇİN GELİYORLAR"

Aksöz, “Escobar’ın müşterilerimizle ilişkisi çok güzel. Neredeyse herkesin sevgilisi oldu. Hatta Konya’nın diğer ucundan Escobar’ı görmek isteyen aileler bile geliyor. İş yerinin yakınındaki okullar ve okul çıkışında çocukların dikkatini çekiyor. Bazı müşterilerimiz sırf Escobar’ı görmek için neredeyse her gün geliyor” diye konuştu.