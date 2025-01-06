Omzunda iguana ile tıraş ediyor: "Escobar’ı görmek için neredeyse her gün geliyorlar"
Konya'da kuaför Mustafa Talha Aksöz (30), tropikal hayvan sevgisini, sahiplendiği ‘Escobar’ adını verdiği iguana ile yaşıyor. Müşterilerini omzundaki iguana ile tıraş eden Aksöz, “Bazı müşterilerimiz sırf Escobar’ı görmek için neredeyse her gün geliyor” dedi.
Karatay ilçesinde erkek kuaförü olan Mustafa Talha Aksöz, her gün iş yerini tropikal iklim sürüngeni iguanasıyla birlikte açıp, akşam saatlerinde de eve birlikte gidiyor.