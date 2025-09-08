Ön kayıt ve kayıt yenileme işlemlerini tamamlandı: 2026 Hac kuraları ne zaman çekilecek?
Diyanet İşleri Başkanlığı 2026 yılında hacca gidecekler için ön kayıt ve kayıt yenileme işlemlerini tamamlandı. kesin adaylar kura çekimi ardından ilan edilecek. Kayıt süreci e-devlet üzerinden gerçekleşti. Kayıt yenileme işlemi, 2025 haccı için kuraya katılan ancak çeşitli nedenlerle hacca gidemeyen adaylar için geçerlidir. Kayıt süreci sonrasında kura takvimi için Diyanet açıklamalarına gözler çevrildi. Hacı adaylarının gündeminde hac kura çekimi tarihleri var.
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 2026 yılı Hac organizasyonu kapsamında ön kayıt ve kayıt yenileme işlemleri, 11 Ağustos – 5 Eylül 2025 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden tamamlandı. Başvuru yapan adaylar arasında değerlendirme yapılacak, kuraya katılma hakkı kazanan vatandaşlar belli olacak.