Ona "Beşbıyık" diyorlar, gelir kaynağı oldu. 30 yıl önce gizemli bir hayırsever aşılamış

Aşılanan bu ağaçların sayısının fazla olduğunu söyleyen Kara, çevrede yörüklerin ve çobanların da yaşadığını belirtti. Kara, şöyle devam etti: "İnsanlar faydalansın diye aşılamış belli ki. Şimdi pazara indiriyorlar, biz de topladık. Tadına baktık, çok güzel. Duygulandık keşke herkes böyle bir ağaç yapsa da başına gelip toplasa."

Meyvelerin yıllardır dağın iç kesimlerinde kimseye görünmeden yetiştiğini belirten yöre halkı, o hayırseverin kim olduğunun bugün hala bilmediğini ancak herkesin duasını almayı başardığını söyledi.