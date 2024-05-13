"Onaylı randevu" bugün başladı: Onay verip gelmeyene 15 gün randevu yok

7- Tüm randevular için onay zorunlu mu?

Üç gün ve daha sonrası için alınan tüm randevularda onay zorunluluğu olacak, ancak muayene tarihinden önceki iki gün içerisinde alınan randevular, otomatik olarak onaylanmış sayılacak. Örneğin 24 Mayıs tarihi için 22 veya 23 Mayıs’ta alınan bir randevu, otomatik olarak onaylanmış kabul edilecek.