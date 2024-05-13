"Onaylı randevu" bugün başladı: Onay verip gelmeyene 15 gün randevu yok
MHRS Onaylı Randevu dönemi bugün başlıyor. Artık randevu alanlar, bir gün önce akşam saat 20.00'ye kadar, randevusunu onaylamak zorunda. Randevusunu onayladığı halde gitmeyen kişilerin, aynı branş için 15 gün boyunca yeni randevu alması kısıtlanacak. İşte MHRS Onaylı Randevu dönemine ilişkin tüm merak edilenler...
Merkezi Hekim Randevu Sistemi’nde (MHRS) Onaylı Randevu dönemi bugün başladı.
Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, geçen yıl gelinmeyen toplan randevu sayısı 81 milyona ulaştı. Bu nedenle randevu kapasitesinin yüzde 30'u kullanılamadı.
Yeni uygulama bu durumun önüne geçmek için hayata geçirildi.
İşte MHRS Onaylı Randevu dönemine ilişkin merak edilen 10 soru ve yanıtları…