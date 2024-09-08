Önce 2 kadını sonra kendini vurdu! Cinayetin nedeni ayrılık çıktı

İddiaya göre Çetin G.'nin 3 yıl önce H.G. ile sevgili olduğu ancak H.G.'nin bir süre önce ayrılmak istediği öğrenildi. Olay günü de Çetin G.'nin H.G. ile konuşmak için çalıştığı iş yerinin önüne geldiği, onu barışmaya ikna edemeyince tartışma çıktığı, Çetin G.'nin de tabancasını çıkartıp önce araya giren Gözüala'yı daha sonra da H.G.'yi vurduğu öne sürüldü.