Önce 2 kadını sonra kendini vurdu! Cinayetin nedeni ayrılık çıktı
Mersin'in Tarsus ilçesinde bir kişi iki kadını silahla vurduktan sonra intihar etmiş, kadınlardan biri ölürken, diğeri ise ağır yaralanmıştı. Ölen kadın için bugün cenaze töreni düzenlenirken, şahsın ağır yaralı olan kadın ile sevgili olduğu, kadın ayrılmak isteyince cinayeti işlediği öne sürüldü.
Mersin'in Tarsus ilçesinde iddiaya göre Çetin G. (36), işten çıkıp servise binerken Feriye Gözüala (25) ve H.G. isimli kadınlarla tartışmaya başladı.