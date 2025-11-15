Önce 7 milyon liralık vurgun yaptı, sonra mesaj atıp helallik istedi
15.11.2025 10:43
Son Güncelleme: 15.11.2025 10:51
DHA
Adana'da "sizi dolandırdım” mesajıyla ortaya çıkan sazan sarmalı şebekesine operasyon düzenlendi. 7 milyon lira dolandıran şüphelilerden 24'ü tutuklandı.
Adana’da bir apartman dairesi üzerinden “sazan sarmalı” yöntemiyle dolandırıcılık yapan 35 kişilik çete çökertildi. Daire sahibi S.G.’nin ilanını kopyalayıp farklı bir platformda yeniden paylaşan İ.T. (31), satış sürecinde alıcı M.T.’yi (55) kandırdı. Dolandırıcılık, tapudaki işlem sırasında ortaya çıktı. Olay sonrası mesaj atan şüpheli, “Ben sizi dolandırdım, birbirinize zarar vermeyin” ifadelerini kullandı.
İLANI KOPYALADI, FİYATI DÜŞÜRDÜ, ALICIYI YÖNLENDİRDİ
Seyhan ilçesinde yaşayan S.G., dairesini 2 milyon 300 bin liraya satışa çıkardı. İlan üzerinden kendisine ulaşan ve kendini uzman çavuş olarak tanıtan İ.T., daireyi ailesi için almak istediğini söyledi. S.G.'nin kaldırdığıu fotoğrafları kopyalayan şüpheli sosyal medyada aynı daireyi 1 milyon 900 bin liraya satışa koydu.
Bu kez alıcı olarak M.T. devreye girdi. İ.T., Malatya’da görev yaptığını öne sürerek daireyi babasının devralacağını söyledi ve tarafları tapu müdürlüğünde buluşturdu. M.T., evin bedelini şüphelinin yönlendirdiği banka hesabına gönderdi.
“BEN SİZİ DOLANDIRDIM ” MESAJI
Tapu memurunun işlem yaptığı sırada daire sahibi S.G., paranın kendi hesabına gelmediğini söyledi. M.T. ise ödemeyi farklı bir hesaba yaptığını belirtince dolandırıcılık anlaşıldı. Bu sırada şüpheli M.T.’nin telefonuna, “Ağabey ben sizi dolandırdım. Yurt dışına gideceğim. Birbirinize zarar vermeyin. Hakkınızı helal edin” mesajını gönderdi.
7 MİLYON LİRALIK VURGUN ORTAYA ÇIKTI
Şikayet üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, İ.T., D.Ö. (25) ve H.T. (36) liderliğindeki 35 kişilik çeteyi tespit etti. İncelemede, şüphelilerin aynı yöntemle 5 kişiyi toplam 7 milyon lira dolandırdığı belirlendi. Çetenin gelirlerinin bir bölümünü kripto paraya, diğer bölümünü altına çevirdiği öğrenildi.
10 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON
Adana merkezli İstanbul, Mersin, Batman, Şanlıurfa, Kırklareli, Gaziantep, Kocaeli, Nevşehir ve Osmaniye’de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda aralarında çete liderlerinin de bulunduğu 35 şüpheli yakalandı.
Evlerde yapılan aramalarda 9 lüks otomobil, 1,5 milyon lira değerinde altın ve ziynet eşyası ile çok sayıda dijital materyale el konuldu.
24 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 35 şüpheliden aralarında İ.T. ve D.Ö.’nün de bulunduğu 24 kişi tutuklandı, 11 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı.