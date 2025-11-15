Önce 7 milyon liralık vurgun yaptı, sonra mesaj atıp helallik istedi

Seyhan ilçesinde yaşayan S.G., dairesini 2 milyon 300 bin liraya satışa çıkardı. İlan üzerinden kendisine ulaşan ve kendini uzman çavuş olarak tanıtan İ.T., daireyi ailesi için almak istediğini söyledi. S.G.'nin kaldırdığıu fotoğrafları kopyalayan şüpheli sosyal medyada aynı daireyi 1 milyon 900 bin liraya satışa koydu.

Bu kez alıcı olarak M.T. devreye girdi. İ.T., Malatya’da görev yaptığını öne sürerek daireyi babasının devralacağını söyledi ve tarafları tapu müdürlüğünde buluşturdu. M.T., evin bedelini şüphelinin yönlendirdiği banka hesabına gönderdi.