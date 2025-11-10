Önce araca sonra bariyerlere: Facia kıl payı atlatıldı

Edinilen bilgiye göre kaza, merkez Mezitli ilçesi otoban yolu Kuyluk çıkışında meydana geldi. Otobanda Erdemli istikametine ilerleyen otomobil, aynı yönde ancak sol şeritte duran araca arkadan çarptı.



Çarpmanın etkisiyle savrulan araç, bariyerlere çarparak durabildi. Kazada yaralanan olmazken her iki araçta da maddi hasar meydana geldi.