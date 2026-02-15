Önce bahar sonra fırtına ve kar

15.02.2026 05:57

NTV - Haber Merkezi

Türkiye, kutup soğukları ve ardından gelen yoğun yağışlardan sonra Libya üzerinden gelen lodosla birlikte yalancı baharın etkisinde. Şubat ortasında nisan-mayıs havası yaşatan sistem yeni haftada etkisini kaybedecek, hava giderek soğuyacak.

Önce bahar sonra fırtına ve kar
Anadolu Ajansı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) tahminlerine göre yurt genelinde yalancı bahar bugün de devam edecek. Özellikle batı illerinde hava sıcaklıkları daha da artacak.

Önce bahar sonra fırtına ve kar 1
Anadolu Ajansı

Bugün sıcaklıklar şubat ortasında nisan-mayıs değerlerine yükselecek. İstanbul ve Ankara 20, Sakarya, Kocaeli, Bursa çevreleri 25, Ege ile Akdeniz ise 22-23 dereceleri görecek.

Önce bahar sonra fırtına ve kar 2
DHA

Libya üzerinden gelecek lodosla birlikte Ege, Marmara ve Batı Akdeniz ile Karadeniz'in iç, İç Anadolu'nun kuzeybatı kesimlerinde kısa süreli kuvvetli fırtına görülecek. Rüzgarın şiddeti 70 kilometre/saati bulacak.

 

9 İLE SARI UYARI 3
Resmi Kurum

9 İLE SARI UYARI

Aydın, Balıkesir, Çanakkale, Edirne, İzmir, Kırklareli, Manisa, Muğla ve Tekirdağ için sarı kod yayınlayan MGM bu bölgelerde yaşayanları ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı uyardı.

 

 

ÇÖL TOZU GELİYOR 4
Anadolu Ajansı

ÇÖL TOZU GELİYOR

Lodosun batı ve güneydoğu kentlerinde çöl tozu taşıması da bekleniyor.

Önce bahar sonra fırtına ve kar 5
Anadolu Ajansı

 

YENİ HAFTADA HAVA NASIL OLACAK?

 

Yalancı baharın yeni haftada etkisini kaybetmesi bekleniyor. Özellikle Marmara ve İstanbul'da hava sıcaklıkları pazartesiden itibaren kademeli olarak düşecek.

Önce bahar sonra fırtına ve kar 6
Resmi Kurum

Yarın batı illerinde başlayacak yağış salı günü tüm yurda yayılacak. Salı günü Akdeniz ve Ege şiddetli yağmurların etkisinde kalacak. Çarşamba günü ise hava iyice soğuyacak. İç ve doğu kesimlerde kar yağışının başlaması bekleniyor.

 

 

Önce bahar sonra fırtına ve kar 7
Anadolu Ajansı

Bugün bazı kentlerde beklenen hava sıcaklıkları şöyle:

 

- Kırklareli 9/17 derece.

 

- İstanbul 11/18 derece.

 

- Denizli 7/23 derece.

 

- İzmir 13/22 derece.

 

- Adana 11/21 derece.

 

- Ankara 2/18 derece.

 

- Samsun 8/21 derece.

 

- Erzurum -2/6 derece.

 

- Malatya 3/15 derece.

 

- Kars -15/1 derece.

 

- Diyarbakır 5/16 derece.

 

- Gaziantep 5/17 derece.

Sosyal Medya'da Takip Et
X.com
Facebook
Instagram