Önce bıçakladılar sonra denize attılar

Ala’nın 3 şüpheliye doğrulttuğu silahın tutukluk yapması sonucu Eray A. tarafından birçok kez bıçaklandığı, ardından da Eray A. ve Onur Ö. tarafından denize atıldığı tespit edildi. Yaralı halde denizden çıkan Serdar Ala’nın aynı kişiler tarafından denizde kovalandığı, yaralının tekrar denize atlayarak yüzerek kaçmaya çalıştığı tespit edildi.