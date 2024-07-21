Önce bıçakladılar sonra denize attılar
Avcılar Ambarlı sahilinde gece saatlerinde bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu bir kişi bıçaklanarak öldürüldü. Hayatını kaybeden Serdar Ala'nın kavga esnasında silahını çektiği ancak silah ateş almayınca Eray A. tarafından bıçaklandıktan sonra denize atıldığı öğrenildi. Hayatını kaybeden şüphelinin 25 suç kaydı olduğu ortaya çıktı.
Ambarlı sahilinde Serdar Ala, sahilde bulunan bir restoran teknedeki 3 kişiyle tartışmaya başladı.
Nedeni henüz bilinmeyen tartışma sırasında Ala 3 kişiye bardak attı. Tekneden inen taraflar rıhtımda da tartışmaya devam etti.