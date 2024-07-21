Önce bıçakladılar sonra denize attılar

Avcılar Ambarlı sahilinde gece saatlerinde bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu bir kişi bıçaklanarak öldürüldü. Hayatını kaybeden Serdar Ala'nın kavga esnasında silahını çektiği ancak silah ateş almayınca Eray A. tarafından bıçaklandıktan sonra denize atıldığı öğrenildi. Hayatını kaybeden şüphelinin 25 suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

Önce bıçakladılar sonra denize attılar - 1

Ambarlı sahilinde Serdar Ala, sahilde bulunan bir restoran teknedeki 3 kişiyle tartışmaya başladı.
Nedeni henüz bilinmeyen tartışma sırasında Ala 3 kişiye bardak attı. Tekneden inen taraflar rıhtımda da tartışmaya devam etti.

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Önce bıçakladılar sonra denize attılar - 2

Onur Ö., Eray A., ve Hüseyin E. ile tartışmaya devam eden Ala, üzerinde bulunan tabancayı 3 kişiye doğrulttu ancak tabanca tutukluk yaptı. Yaşanan arbedede Eray A., Serdar Ala'yı bıçakladı.

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2 şüpheli Onur Ö. ile Hüseyin E. ise Ala'yı denize attı.

Önce bıçakladılar sonra denize attılar - 4

YÜZEREK KAÇMAYA ÇALIŞTI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen bekçiler ve polis ekipleri 3 şüpheliyi gözaltına aldı.
Bıçaklandıktan sonra denize atılan Serdar Ala, denizden çıkarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Önce bıçakladılar sonra denize attılar - 5

Ala hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Önce bıçakladılar sonra denize attılar - 6

Ala’nın 3 şüpheliye doğrulttuğu silahın tutukluk yapması sonucu Eray A. tarafından birçok kez bıçaklandığı, ardından da Eray A. ve Onur Ö. tarafından denize atıldığı tespit edildi. Yaralı halde denizden çıkan Serdar Ala’nın aynı kişiler tarafından denizde kovalandığı, yaralının tekrar denize atlayarak yüzerek kaçmaya çalıştığı tespit edildi.

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Ekipler, 3 şüpheli ile 2 tanığı ifadelerini almak üzere polis merkezine götürdü. Hayatını kaybeden Serdar Ala’nın 25, şüpheliler Onur Ö.'nün 10, Eray A.'nın 8, Hüseyin E.'nin ise, poliste 19 suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

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3 şüphelinin polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Önce bıçakladılar sonra denize attılar - 9

Diğer yandan olay yerine gelen dalgıç polisler Ambarlı Sahili'nde uzun süre suç aleti olan bıçağı aradı.

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