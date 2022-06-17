Önce güneş sonra yağmur! Hafta sonu hava nasıl olacak?

İç Anadolu Bölgesi'nde bu sabah Ankara'nın kuzeybatı çevreleri ile öğle saatlerinden sonra bölgenin kuzeyinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların öğle saatlerinden sonra Çankırı ile Ankara ve Eskişehir'in kuzey kesimlerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

Ankara-26, Çankırı-28, Eskişehir-26 derece.

Hafta sonu bölgede Eskişehir, Kırıkkale, Konya tarafında yağış şiddetli üstelik hortum riski de bulunuyor.