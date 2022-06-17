Önce güneş sonra yağmur! Hafta sonu hava nasıl olacak?

Haberler - ntv.com.tr 17.06.2022 - 10:01 | Son Güncelleme : 17.06.2022 - 10:04
Yeni haftada da yer yer görülecek yaz sağanaklarının etkisi azalıyor.
Sıcaklıklar, güneydoğu kesimlerde mevsim normalleri üzerinde diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) yaptığı son tahminlere göre; İç Anadolu’nun kuzeyi, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Kütahya, Afyonkarahisar, Isparta, Samsun'un doğusu, Ordu, Çorum, Tokat, Bilecik, Bursa'nın güneyi ve Balıkesir'in güneydoğusunun yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanaklar bugün de devam edecek.
Yağışların öğle saatlerinden sonra Çankırı, Ankara'nın kuzeyi ile Bolu, Karabük ve Kastamonu'nun güney kesimlerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
Marmara Bölgesi'nde bugün hava parçalı bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Bilecik, Bursa'nın güneyi ve Balıkesir'in güneydoğusunun yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Bilecik-26, Edirne-29, İstanbul ise 27 derece.
YAĞMUR GEÇİŞLERİ SÜRECEK
Hafta sonu ise; hava serin olacak. İki gün boyunca kısa süreli olsa da yağmur geçişleri bekleniyor.
Ege Bölgesi'nde hava az bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Denizli-34, İzmir-31, Kütahya-25 derece.
Hafta sonuysa; hava açık ama karayel etkisini artırıyor. Afyon-Kütahya arasında yerel sağanaklar sürecek.
Akdeniz'de de bugün hava az bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Isparta çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Adana-33, Antalya-31, Hatay 33 derece.
Hafta sonuysa hafta sonu çok daha sıcak geçecek.
İç Anadolu Bölgesi'nde bu sabah Ankara'nın kuzeybatı çevreleri ile öğle saatlerinden sonra bölgenin kuzeyinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların öğle saatlerinden sonra Çankırı ile Ankara ve Eskişehir'in kuzey kesimlerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
Ankara-26, Çankırı-28, Eskişehir-26 derece.
Hafta sonu bölgede Eskişehir, Kırıkkale, Konya tarafında yağış şiddetli üstelik hortum riski de bulunuyor.
Batı Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra iç kesimlerinin (Bolu, Karabük ve Kastamonu) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Bolu, Karabük ve Kastamonu'nun güney kesimlerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
Bolu-23, Düzce-28, Kastamonu 25 derece.
Doğu Karadeniz ile Samsun'un doğusu, Ordu, Çorum ve Tokat çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Trabzon-24, Samsun 25, Gümüşhane 26 derece.
Hafta sonu da yağışlı geçecek.
Yurdun doğusunda hava parçalı bulutlu.
Diyarbakır ve Şanlıurfa 38, Gaziantep ve Siirt 36 derece.
Hafta geneline baktığımızda yağışlı havanın hafta ortasından itibaren etkisini kaybettiği görülüyor.
Yine Meteoroloji tarafından hazırlanan değerlendirme haritalarına baktığımızda;
Üstteki harita bugünü, alttaki haritaysa hafta başını yani pazartesiyi işaret ediyor.
Buna göre; yurdun güneyinde artan sıcaklıklar yeni haftada etkisini daha da gösterecek.