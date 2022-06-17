Önce güneş sonra yağmur! Hafta sonu hava nasıl olacak?

Yurt genelindeki yaz sağanakları etkisini yavaş yavaş azaltıyor. Ancak bazı bölgelerde yağış geçişlerini yeni haftada da görülecek. Sıcaklıklarsa yurdun güney kesimlerinde artmaya başladı. Diğer bölgelerde mevsim normallerinde seyrediyor.

Haberler - ntv.com.tr 17.06.2022 - 10:01 | Son Güncelleme : 17.06.2022 - 10:04

Önce güneş sonra yağmur! Hafta sonu hava nasıl olacak? - 1

Yeni haftada da yer yer görülecek yaz sağanaklarının etkisi azalıyor.

Önce güneş sonra yağmur! Hafta sonu hava nasıl olacak? - 2

Sıcaklıklar, güneydoğu kesimlerde mevsim normalleri üzerinde diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek.

Önce güneş sonra yağmur! Hafta sonu hava nasıl olacak? - 3

Genel Müdürlüğü'nün (MGM) yaptığı son tahminlere göre; İç Anadolu’nun kuzeyi, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Kütahya, Afyonkarahisar, Isparta, Samsun'un doğusu, Ordu, Çorum, Tokat, Bilecik, Bursa'nın güneyi ve Balıkesir'in güneydoğusunun yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanaklar bugün de devam edecek.

Önce güneş sonra yağmur! Hafta sonu hava nasıl olacak? - 4

Yağışların öğle saatlerinden sonra Çankırı, Ankara'nın kuzeyi ile Bolu, Karabük ve Kastamonu'nun güney kesimlerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

Önce güneş sonra yağmur! Hafta sonu hava nasıl olacak? - 5

Marmara Bölgesi'nde bugün hava parçalı bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Bilecik, Bursa'nın güneyi ve Balıkesir'in güneydoğusunun yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Bilecik-26, Edirne-29, ise 27 derece. 

YAĞMUR GEÇİŞLERİ SÜRECEK 

Hafta sonu ise; hava serin olacak. İki gün boyunca kısa süreli olsa da yağmur geçişleri bekleniyor. 

Önce güneş sonra yağmur! Hafta sonu hava nasıl olacak? - 6

Ege Bölgesi'nde hava az bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Denizli-34, İzmir-31, Kütahya-25 derece.

Hafta sonuysa; hava açık ama karayel etkisini artırıyor.  Afyon-Kütahya arasında yerel sağanaklar sürecek. 

Önce güneş sonra yağmur! Hafta sonu hava nasıl olacak? - 7

AKDENİZ'DE SICAKLIKLAR ARTIYOR

Akdeniz'de de bugün hava az bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Isparta çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Adana-33, Antalya-31, Hatay 33 derece. 

Hafta sonuysa hafta sonu çok daha sıcak geçecek. 

Önce güneş sonra yağmur! Hafta sonu hava nasıl olacak? - 8

İç Anadolu Bölgesi'nde bu sabah Ankara'nın kuzeybatı çevreleri ile öğle saatlerinden sonra bölgenin kuzeyinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların öğle saatlerinden sonra Çankırı ile Ankara ve Eskişehir'in kuzey kesimlerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

Ankara-26, Çankırı-28, Eskişehir-26 derece. 

Hafta sonu bölgede Eskişehir, Kırıkkale, Konya tarafında yağış şiddetli üstelik hortum riski de bulunuyor.

Önce güneş sonra yağmur! Hafta sonu hava nasıl olacak? - 9

Batı Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra iç kesimlerinin (Bolu, Karabük ve Kastamonu) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Bolu, Karabük ve Kastamonu'nun güney kesimlerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

Bolu-23, Düzce-28, Kastamonu 25 derece.

Önce güneş sonra yağmur! Hafta sonu hava nasıl olacak? - 10

Doğu Karadeniz ile Samsun'un doğusu, Ordu, Çorum ve Tokat çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Trabzon-24, Samsun 25, Gümüşhane  26 derece.

Hafta sonu da yağışlı geçecek. 

Yurdun doğusunda hava parçalı bulutlu. 

Diyarbakır ve Şanlıurfa 38, Gaziantep ve Siirt 36 derece. 

Önce güneş sonra yağmur! Hafta sonu hava nasıl olacak? - 11

Hafta geneline baktığımızda yağışlı havanın hafta ortasından itibaren etkisini kaybettiği görülüyor.

Önce güneş sonra yağmur! Hafta sonu hava nasıl olacak? - 12

Yine Meteoroloji tarafından hazırlanan değerlendirme haritalarına baktığımızda;

Üstteki harita bugünü, alttaki haritaysa hafta başını yani pazartesiyi işaret ediyor. 

Buna göre; yurdun güneyinde artan sıcaklıklar yeni haftada etkisini daha da gösterecek. 

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