Önce Kadıköy şimdi Samsun: Güney Koreli fenomen Mhyochi'ye ikinci kez taciz

İki hafta önce İstanbul Kadıköy'de 71 yaşındaki bir adamın tacizine maruz kalan Güney Koreli sosyal medya fenomeni kadın, bu kez Samsun'da aracına binmesi için ısrarcı olan bir sürücü ile karşı karşıya geldi.

Önce Kadıköy şimdi Samsun: Güney Koreli fenomen Mhyochi'ye ikinci kez taciz - 1

İki hafta önce İstanbul Kadıköy'de canlı yayın yaparken yaşadığı tacizle şoke olmuş, sonra da gözyaşlarına boğulmuştu.

Türkiye'de bir süredir şehir şehir gezerek yayın yapan Güney Koreli fenomen Mhyochi, bu kez de Samsun'da tacize maruz kaldı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Önce Kadıköy şimdi Samsun: Güney Koreli fenomen Mhyochi'ye ikinci kez taciz - 2

Takipçilerine Samsun'u tanıtan genç kadın, sokakta yürüdüğü sırada bir kişi aracıyla yanında durdu.

Bu kişi, kadının araca binmesini istedi.

Önce Kadıköy şimdi Samsun: Güney Koreli fenomen Mhyochi'ye ikinci kez taciz - 3

Fenomenin paylaştığı videoda, söz konusu kişinin, "Götüreyim. Yürüme olmaz ki gel ben seni götüreyim biraz." dediği duyuldu.

Koreli fenomen, teklifi kabul etmese de adamın aşırı ısrarcı olması onu rahatsız etti.

Adam, dakikalarca kadının arabaya binmesi için dil döktü.

Önce Kadıköy şimdi Samsun: Güney Koreli fenomen Mhyochi'ye ikinci kez taciz - 4

O anlara ilişkin görüntüler, kısa sürede viral oldu.

Birçok sosyal medya kullanıcısı Koreli yayıncıya destek mesajları göndererek, Türkiye'nin güzelliklerini anlatmaya devam etmesini istedi.

Önce Kadıköy şimdi Samsun: Güney Koreli fenomen Mhyochi'ye ikinci kez taciz - 5

KADIKÖY'DE DE TACİZE MARUZ KALMIŞTI

Genç kadın, İstanbul gezisinde de Kadıköy'de canlı yayın yaparken 71 yaşındaki bir adamın sözlü ve fiziksel tacizine uğramıştı.

Yaşlı adam tutuklanıp, cezaevine gönderilmişti.

Önce Kadıköy şimdi Samsun: Güney Koreli fenomen Mhyochi'ye ikinci kez taciz - 6

HİNDİSTAN'DA DA BENZER BİR OLAY YAŞADI

Mhyochi'nin 2022 yılında da Hindistan'ın Mumbai kentinde yaptığı bir canlı yayın sırasında da tacize uğradığı, Hindistan polisi tarafından yakalanan iki şüphelinin tutuklandığı öğrenildi.

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