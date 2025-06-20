Önce Kadıköy şimdi Samsun: Güney Koreli fenomen Mhyochi'ye ikinci kez taciz

Fenomenin paylaştığı videoda, söz konusu kişinin, "Götüreyim. Yürüme olmaz ki gel ben seni götüreyim biraz." dediği duyuldu.

Koreli fenomen, teklifi kabul etmese de adamın aşırı ısrarcı olması onu rahatsız etti.

Adam, dakikalarca kadının arabaya binmesi için dil döktü.