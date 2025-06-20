Önce Kadıköy şimdi Samsun: Güney Koreli fenomen Mhyochi'ye ikinci kez taciz
İki hafta önce İstanbul Kadıköy'de 71 yaşındaki bir adamın tacizine maruz kalan Güney Koreli sosyal medya fenomeni kadın, bu kez Samsun'da aracına binmesi için ısrarcı olan bir sürücü ile karşı karşıya geldi.
İki hafta önce İstanbul Kadıköy'de canlı yayın yaparken yaşadığı tacizle şoke olmuş, sonra da gözyaşlarına boğulmuştu.
Türkiye'de bir süredir şehir şehir gezerek yayın yapan Güney Koreli fenomen Mhyochi, bu kez de Samsun'da tacize maruz kaldı.