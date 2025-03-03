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Önce kar sonra bahar! Meteoroloji gün gün açıkladı

Türkiye yeniden soğuk hava dalgasının etkisi altına girdi. Ülke genelinde hava sıcaklıkları 4-5 derece düştü. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 17 il için kar yağışı uyarısında bulundu. Kuzey ve batı bölgelerde ise sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. Çarşamba gününden itibaren yağışlı hava yurdu terk ediyor ve Türkiye bahar havasına giriyor. İşte İstanbul, Ankara ve diğer illerde beklenen hava durumu...

Önce kar sonra bahar! Meteoroloji gün gün açıkladı - 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre ülke genelinde hava sıcaklıkları 4-5 derece düştü. Pazartesi günü batı ve kuzey bölgelerde sağanak yağışların etkili olması bekleniyor.

Salı günü batı bölgelerde başlayarak Türkiye bahar havasının etkisi altına giriyor. Sağanak yağışlar batı bölgelerini terk ederken doğu bölgelerde sağanak yağışlar ve kar yağışları etkili olacak.

Çarşamba gününden itibaren ise yağışlı hava yurdu terk edecek. Hava sıcaklıkları 8-10 derece artarak mevsim normallerinin üstünde seyredecek.

Çarşambadan itibaren 5 gün boyunca yurt genelinde yağış beklenmiyor. Hava sıcaklıkları da mevsim normallerinin üstünde olacak.

TÜRKİYE HABERLERİ

Önce kar sonra bahar! Meteoroloji gün gün açıkladı - 2

17 İL İÇİN KAR UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Bolu, Karabük, Kastamonu, Yozgat, Kayseri, Niğde, Karaman, Erzincan, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Muş, Bitlis, Ağrı, Kars, Ardahan ve Artvin illeri için bugün kar yağışı uyarısında bulundu.

Önce kar sonra bahar! Meteoroloji gün gün açıkladı - 3

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülke geneli parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Güney ve İç Ege, Batı ve Orta Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı ile Muş, Bitlis, Bingöl, Van, Hakkari, Adıyaman, Diyarbakır, Siirt, Osmaniye, Kahramanmaraş, Ankara, Eskişehir'in güneyi ve Adana'nın kuzey çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların Marmara'nın doğusu, Güney ve İç Ege, Batı ve Orta Akdeniz kıyıları, Karadeniz kıyıları, Manisa, Denizli, Ankara, Eskişehir'in güneyi, Adana'nın kuzey kesimleri, Osmaniye, Kahramanmaraş, Adıyaman, Diyarbakır, Siirt çevrelerinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Önce kar sonra bahar! Meteoroloji gün gün açıkladı - 4

Kar yağışlarının Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Karaman, Niğde, Kayseri, Sivas, Erzincan, Tunceli ve Bingöl çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Yurdun iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

Kuzey, iç ve batı kesimlerde yağışla birlikte 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Önce kar sonra bahar! Meteoroloji gün gün açıkladı - 5
Önce kar sonra bahar! Meteoroloji gün gün açıkladı - 6
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