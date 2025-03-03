Önce kar sonra bahar! Meteoroloji gün gün açıkladı

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülke geneli parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Güney ve İç Ege, Batı ve Orta Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı ile Muş, Bitlis, Bingöl, Van, Hakkari, Adıyaman, Diyarbakır, Siirt, Osmaniye, Kahramanmaraş, Ankara, Eskişehir'in güneyi ve Adana'nın kuzey çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



Yağışların Marmara'nın doğusu, Güney ve İç Ege, Batı ve Orta Akdeniz kıyıları, Karadeniz kıyıları, Manisa, Denizli, Ankara, Eskişehir'in güneyi, Adana'nın kuzey kesimleri, Osmaniye, Kahramanmaraş, Adıyaman, Diyarbakır, Siirt çevrelerinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.