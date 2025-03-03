Önce kar sonra bahar! Meteoroloji gün gün açıkladı
Türkiye yeniden soğuk hava dalgasının etkisi altına girdi. Ülke genelinde hava sıcaklıkları 4-5 derece düştü. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 17 il için kar yağışı uyarısında bulundu. Kuzey ve batı bölgelerde ise sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. Çarşamba gününden itibaren yağışlı hava yurdu terk ediyor ve Türkiye bahar havasına giriyor. İşte İstanbul, Ankara ve diğer illerde beklenen hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre ülke genelinde hava sıcaklıkları 4-5 derece düştü. Pazartesi günü batı ve kuzey bölgelerde sağanak yağışların etkili olması bekleniyor.
Salı günü batı bölgelerde başlayarak Türkiye bahar havasının etkisi altına giriyor. Sağanak yağışlar batı bölgelerini terk ederken doğu bölgelerde sağanak yağışlar ve kar yağışları etkili olacak.
Çarşamba gününden itibaren ise yağışlı hava yurdu terk edecek. Hava sıcaklıkları 8-10 derece artarak mevsim normallerinin üstünde seyredecek.
Çarşambadan itibaren 5 gün boyunca yurt genelinde yağış beklenmiyor. Hava sıcaklıkları da mevsim normallerinin üstünde olacak.