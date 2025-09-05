Önce kiraladılar, sonra çaldılar: Akılalmaz hırsızlık yöntemi
Kocaeli'de kiraladıkları aracın anahtarını kopyalayıp içine GPS cihazı yerleştiren ve daha sonra konumunu tespit edip kendi araçlarıymış gibi kolaylıkla çalan 2 şüpheli yakalandı.
Kocaeli'nin Derince ilçesinde bir araç kiralama firmasından otomobil çalınması üzerine mağdur kişi polise başvurdu.
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.
Yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda, şüphelilerin kullandığı hırsızlık yöntemi deşifre edildi.