Önce kiraladılar, sonra çaldılar: Akılalmaz hırsızlık yöntemi

Kocaeli'de kiraladıkları aracın anahtarını kopyalayıp içine GPS cihazı yerleştiren ve daha sonra konumunu tespit edip kendi araçlarıymış gibi kolaylıkla çalan 2 şüpheli yakalandı.

Kocaeli'nin Derince ilçesinde bir araç kiralama firmasından otomobil çalınması üzerine mağdur kişi polise başvurdu.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

Yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda, şüphelilerin kullandığı hırsızlık yöntemi deşifre edildi.

ANAHTARA GPS YERLEŞTİRDİLER

Şüphelilerin firmadan aracı kiraladığı, özel bir cihazla aracın anahtarını kopyaladıktan sonra fark edilmeyecek bir bölümüne 'Airtag' GPS takip cihazı yerleştirdikleri belirlendi.

Aracı kiralama süresi bitince firmaya teslim eden şüphelilerin, daha sonra GPS üzerinden konumunu tespit ettikleri aracı, kopyaladıkları anahtarla gelip çaldıkları anlaşıldı.

2 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Kimlikleri tespit edilen M.B.K. (41) ve Ö.S. (33) isimli şüphelilerin izini süren polis ekipleri, 1 Eylül'de İstanbul'da operasyon için düğmeye bastı.

İki şüpheli, çaldıkları araçla birlikte kıskıvrak yakalandı. Çalıntı araç, yapılan işlemlerin ardından sahibine teslim edildi.

Şüphelilerin iş yerinde yapılan aramada ise şasi ve beyin bilgilerini okumaya yarayan OBD cihazı, araç anahtarlarını kopyalamak için kullanılan immobilizer cihazı, 3 çift sahte plaka, 3 çalıntı araca ait ruhsat, farklı araçlara ait 3 kopyalanmış anahtar ve kopyalanmaya hazır 11 adet ham anahtar ele geçirildi.

Şüphelilerden Ö.S. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, M.B.K. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

