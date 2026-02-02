Önce kış sonra yalancı bahar! İstanbul'a kar değil yağmur yağacak sonra sıcaklık hızla artacak

Dün öğle saatlerinde özellikle İzmir'de yaşamı olumsuz etkilen yağışların etkisi bugün de sürecek ancak dünkü kadar kuvvetli değil.

Yarın ise Ege Bölgesi başta olmak üzere yurdun batı kesimlerindeki yağışlar kesilecek.

NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, “Son haftalarda hem Ege'de hem de Akdeniz'de oldukça şiddetli yağmurlar görülüyor. Bunun sebebi, sistemlerin bu bölgeler üzerinden gelmesi. Dünkü kadar şiddetli olmasa da bugün yine sağanak yağış etkili." açıklamasıyla beklenen yağışın İzmir ve Muğla arasında etkili olacağını söyledi.