Önce kış sonra yalancı bahar! İstanbul'a kar değil yağmur yağacak sonra sıcaklık hızla artacak
02.02.2026 10:49
NTV - Haber Merkezi
Balkanlar'dan gelen soğuk ve yağışlı hava dalgası Trakya üzerinden yurda girdi. Birçok bölgede kuvvetli sağanaklar ve kar günlük yaşamı olumsuz etkiliyor. Peki İstanbul'a kar yağacak mı, soğuk hava etkisini ne kadar sürdürecek?
Balkanlar ve Orta Akdeniz'den gelen soğuk hava dalgasıyla Trakya ve İstanbul'da hava hızla soğudu.
Bölgede etkili olan şiddetli rüzgarın etkisiyle de hissedilen sıcaklık düştü.
Peki İstanbul'a kar yağacak mı, soğuk ve yağışlı hava ne kadar sürecek? NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan yanıtladı.
Dün öğle saatlerinde özellikle İzmir'de yaşamı olumsuz etkilen yağışların etkisi bugün de sürecek ancak dünkü kadar kuvvetli değil.
Yarın ise Ege Bölgesi başta olmak üzere yurdun batı kesimlerindeki yağışlar kesilecek.
NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, “Son haftalarda hem Ege'de hem de Akdeniz'de oldukça şiddetli yağmurlar görülüyor. Bunun sebebi, sistemlerin bu bölgeler üzerinden gelmesi. Dünkü kadar şiddetli olmasa da bugün yine sağanak yağış etkili." açıklamasıyla beklenen yağışın İzmir ve Muğla arasında etkili olacağını söyledi.
"İSTANBUL'UN GENELİNDE YAĞMUR VAR"
Dün akşam saatlerinden itibaren İstanbul'da sağanak geçişleri görülüyor. Bugün Arnavutköy, Çatalca ve Silivri taraflarında şiddetli yağmur var.
İstanbulluların hızla düşen sıcaklıkla birlikte kar beklendiğini ancak yağışların yüzde 80'inin yağmur şeklinde olacağını açıklayan Dilek Çalışkan şu bilgileri verdi:
“Edirne, Kırklareli, Çanakkale'nin yüksekleri ve Tekirdağ'ın bazı kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor. İstanbul'daysa akşama doğru sıcaklığın daha fazla düşmesi ve kuvvetli rüzgarın etkisiyle Arnavutköy, Çatalca, Silivri taraflarında sulu kar hatta bazı noktalarında kar yağışı görülebilir. Ama İstanbul'un genelinde yağmur var. ”
Çalışkan, megakentin yarın sabah yağışsız bir güne uyanacağını açıkladı.
SICAKLIK HIZLA ARTACAK
Bu akşamdan itibaren yurdun batı kesimlerindeki yağışlar kesilecek. Yarın da hava soğuk olacak ama sonraki gün sıcaklıklar hızla artacak.
Çalışkan, “İstanbul'da bugün sıcaklık 7 derece ama rüzgarın etkisiyle hissedilen değer düşüyor. Yarın 8 derece, çarşamba 14, perşembeyse 17 derecelere kadar çıkıyor.” diyerek bu yüksek değerlerin ardından soğuk havanın yeniden geleceğini söyledi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yayımlanan haftalık hava durumu tahmininde, mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığının bugün ve yarın azalarak mevsim normallerine düşeceği, çarşamvba günüyse batı kesimlerden başlayarak tekrar artacağı belirtildi.