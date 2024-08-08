Önce kuraklık vurdu, şimdi sinek istilası başladı: “Sokakta gezmek mümkün değil”
Kuraklık tehdidinin yaşandığı, yüzeyinde su bitkileri ve algler bulunan, içerisindeki canlıların ölü olarak kıyıya vurduğu ve bazı bölgelerinin bataklığa döndüğü Eğirdir Gölü’nde şimdi de sinek istilası yaşanıyor.
Kuraklık tehdidinin yaşandığı, yüzeyinde su bitkileri ve algler bulunan, içerisindeki canlıların ölü olarak kıyıya vurduğu ve bazı bölgelerinin bataklığa döndüğü Eğirdir Gölü’nde şimdi de sinek istilası yaşanıyor.
Yüzeyini kaplayan su bitkileri ve algler nedeniyle suyun oksijensiz kalmasına bağlı olarak binlerce su canlısına ait ölülerin kıyıya vurduğu, özellikle gölün kuzey kesimlerinde ciddi büyüklüklerde su çekilmesine bağlı kuraklığın görüldüğü Eğirdir Gölü’nde, son günlerde aşırı sinek sorunu yaşanıyor.Eğirdir Gölü’nün korunması için uzun yıllardır mücadele veren Türkiye Tabiatını Koruma Derneği Bilim Danışmanı Dr. Erol Kesici, sinek istilasını görüntüledi.