Önce kuraklık vurdu, şimdi sinek istilası başladı: “Sokakta gezmek mümkün değil”

GÖLÜN SON DURUMU

Dr. Kesici, aşırı kirlilik ve bazı bölgelerde ciddi büyüklüklerde çekilmelerin yaşandığı Eğirdir Gölü'ndeki son duruma ilişkin şu bilgileri verdi:

“Göl yüzeyi 1960 öncesinde 518 kilometrekare iken 1990'da 481 kilometrekare, 1997'de 479 kilometrekare, 2024 yılında da 426 kilometrekareye kadar düştü. Gölün ortalama derinliği 1950'de 16 metre, 1960'ta 14,5 metre, 1970 sonrası 12 metre, 1980-1990 arasında 11,3 metreyken, 2000 sonrası 8,8 metreye geriledi. 2017'de 6,5 metre, 2020'de 5,3 metre, 2022'de 4,2 metre, 2023'te 4,1 metreye düştü. Bu değerler, ekim başı değerleri. 2024 yılı temmuz ayında ise yaklaşık 3,2 metre ortalama derinliğe kadar düştü.”

HALK GÖL İÇİN TOPLANACAK

Göldeki sorunların çok daha yüksek düzeyde görülmesi üzerine Eğirdir'de vatandaşlar tarafından bir toplantı yapılması kararlaştırıldı.

10 Ağustos'ta Eğirdir Kale Meydanı'nda planlanan “Gelin gölün sesi olalım” başlıklı toplantıya, tüm Eğirdirliler ev sahibi olarak çağrılıyor.