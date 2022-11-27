Önce minibüsle çarptılar sonra bıçakladılar

Kayseri'de Mümtaz Ö. ve Ahmet E. aralarında husumet bulunan Ebubekir B.'nin otomobiline minibüsle çarptıktan sonra bıçakla yaraladı.

Önce minibüsle çarptılar sonra bıçakladılar - 1

Olay, saat 15.30 sıralarında Mimarsinan Mahallesi Gaffar Okkan Bulvarı’nda meydana geldi.

Önce minibüsle çarptılar sonra bıçakladılar - 2

Mümtaz Ö. ve Ahmet E. 38 KL 305 plakalı minibüs ile aralarında husumet bulunan Ebubekir B.'nin 34 JL 7330 plakalı otomobilini takibe aldı.

Önce minibüsle çarptılar sonra bıçakladılar - 3

Mümtaz Ö. kullandığı minibüsle Ebubekir B.'nin otomobiline çarptı. 

Ardından Mümtaz Ö. ve Ahmet E. araçtan inerek Ebubekir B.'yi bıçakla yaraladı.

Önce minibüsle çarptılar sonra bıçakladılar - 4

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ebubekir B. gelen ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Önce minibüsle çarptılar sonra bıçakladılar - 5

Bu arada, olay sonra saldırganların minibüsüne kimliği belirsiz kişilerce zarar verildi.

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