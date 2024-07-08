Önce öldürdü sonra helallik istedi

DAHA ÖNCE DE CİNAYET İŞLEMİŞ, CEZAEVİNDE YATMIŞ

Murat E., polisteki ilk ifadesinde, "Kendisini kız arkadaşımın yanında gördüm. Konuşmak için telefonla arayıp, yanıma çağırdım. Beni tehdit etti. Bir şey yapacak, diye korktum. Beni öldürecek, diye korktum. Kendimi korumak amacıyla tüfekle ateş ettim." dedi.

Şüpheli Murat E.’nin, daha önce de bir kişiyi öldürdüğü ve 16 yıl cezaevinde yattığı kaydedildi. Olayın görgü tanıkları, ikilinin Cansu isminde bir kadın hakkında konuştuklarını, iki el patlama sesi duyduklarını ve sesi önce havai fişek patlaması sandıklarını ancak olay yerine polis gelince cinayet işlendiğini öğrendiklerini söyledi.

Görgü tanıkları ayrıca Murat E.,'nin Cem Hortum'u öldürdükten sonra, bir yakınını telefonla arayıp, karşısındaki kişiye "Rahmetliyi vurdum, öldürdüm." diyerek helallik istediğini de belirtti.

TUTUKLANDI

Murat E., çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.