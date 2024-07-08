Önce öldürdü sonra helallik istedi
İzmir'in Urla İlçesinde kız arkadaşıyla konuşurken gördüğü Cem Hortum'u av tüfeğiyle iki öldüren Murat E.'nin cinayetin ardından bir yakınını arayıp "Rahmetliyi vurdum, öldürdüm" diyerek helallik istediği öğrenildi.
Neyzen Tevfik Caddesi, Atatürk Mahallesi'nde sahil kenarında park halindeki karavanların yanında Murat E., bir hafta önce, kız arkadaşı Cansu ile konuşurken gördüğü balık çiftliğinde çalışan Cem Hortum'u telefonla arayıp görüşmeye çağırdı.
Hortum, kendisini bir arkadaşının aracıyla buluşacakları yere bıraktırdı. Burada Hortum ile Murat E., arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın uzaması üzerine karavandan tüfeğini alan Murat E., silahı Hortum'a doğrultup, iki el ateş etti.