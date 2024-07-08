Önce öldürdü sonra helallik istedi

İzmir'in Urla İlçesinde kız arkadaşıyla konuşurken gördüğü Cem Hortum'u av tüfeğiyle iki öldüren Murat E.'nin cinayetin ardından bir yakınını arayıp "Rahmetliyi vurdum, öldürdüm" diyerek helallik istediği öğrenildi.

Önce öldürdü sonra helallik istedi - 1

Neyzen Tevfik Caddesi, Atatürk Mahallesi'nde sahil kenarında park halindeki karavanların yanında Murat E., bir hafta önce, kız arkadaşı Cansu ile konuşurken gördüğü balık çiftliğinde çalışan Cem Hortum'u telefonla arayıp görüşmeye çağırdı.

Hortum, kendisini bir arkadaşının aracıyla buluşacakları yere bıraktırdı. Burada Hortum ile Murat E., arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın uzaması üzerine karavandan tüfeğini alan Murat E., silahı Hortum'a doğrultup, iki el ateş etti.

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Önce öldürdü sonra helallik istedi - 2

Hortum, göğsüne ve karnına isabet eden saçmalarla yere yığıldı. Murat E., 112’yi arayıp kendisini ihbar etti.

Olay yerine, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Cem Hortum'un olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından Hortum'un cansız bedeni otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Polis, suç aleti tüfekle Cem Hortum'un başında beklerken buldukları Murat E.'yi gözaltına aldı.

Önce öldürdü sonra helallik istedi - 3

DAHA ÖNCE DE CİNAYET İŞLEMİŞ, CEZAEVİNDE YATMIŞ

Murat E., polisteki ilk ifadesinde, "Kendisini kız arkadaşımın yanında gördüm. Konuşmak için telefonla arayıp, yanıma çağırdım. Beni tehdit etti. Bir şey yapacak, diye korktum. Beni öldürecek, diye korktum. Kendimi korumak amacıyla tüfekle ateş ettim." dedi.

Şüpheli Murat E.’nin, daha önce de bir kişiyi öldürdüğü ve 16 yıl cezaevinde yattığı kaydedildi. Olayın görgü tanıkları, ikilinin Cansu isminde bir kadın hakkında konuştuklarını, iki el patlama sesi duyduklarını ve sesi önce havai fişek patlaması sandıklarını ancak olay yerine polis gelince cinayet işlendiğini öğrendiklerini söyledi.

Görgü tanıkları ayrıca Murat E.,'nin Cem Hortum'u öldürdükten sonra, bir yakınını telefonla arayıp, karşısındaki kişiye "Rahmetliyi vurdum, öldürdüm." diyerek helallik istediğini de belirtti.

TUTUKLANDI

 Murat E., çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.

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