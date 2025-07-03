Önce öldürdüler sonra etrafı temizlediler: "O beni öldürecekti"
İstanbul Eyüpsultan'da kendisini öldürmek istediğini öne sürdüğü kocasını bıçaklayarak öldüren kadın ve çocukları gözaltına alındı. Şüpheli, "Kazayla oldu. O beni öldürecekti." dedi.
Güzeltepe Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana gelen olayda 112 Acil servisi arayan bir kişi, evde bir kaza olduğunu babalarının bıçağın üzerine düşerek yaralandığını söyleyerek yardım istedi.
Olay yerine giden sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Recep Kütükçü (54)'nün sağ diz kısmında bir adet derin kesi şeklinde yaralandığını ve kan kaybından hayatını kaybettiğini belirledi.