Önce öldürdüler sonra etrafı temizlediler: "O beni öldürecekti"

EŞYALAR ÇÖPE ATILDI

Olayla ilgili yapılan çalışmalarda polis ifadelerle çelişen bazı güvenlik kamera görüntüleri buldu.

Görüntülerde olayın ardından şüphelilerin evdeki bazı eşyaları taşıyarak çöpe attıkları görüldü. Çöp konteynırında yapılan aramada bir tane kanlı şort, bir tane kanlı bez, bir tane kanlı sandalye bulundu.

Ayrıca evde yapılan aramada olayda kullanıldığı değerlendirilen iki adet bıçağa incelenmek üzere el kondu.

Daire girişinin olaydan sonra temizlendiği tespit edildi.