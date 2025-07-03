Önce öldürdüler sonra etrafı temizlediler: "O beni öldürecekti"

İstanbul Eyüpsultan'da kendisini öldürmek istediğini öne sürdüğü kocasını bıçaklayarak öldüren kadın ve çocukları gözaltına alındı. Şüpheli, "Kazayla oldu. O beni öldürecekti." dedi.

Önce öldürdüler sonra etrafı temizlediler: "O beni öldürecekti" - 1

Güzeltepe Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana gelen olayda 112 Acil servisi arayan bir kişi, evde bir kaza olduğunu babalarının bıçağın üzerine düşerek yaralandığını söyleyerek yardım istedi.

Olay yerine giden sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Recep Kütükçü (54)'nün sağ diz kısmında bir adet derin kesi şeklinde yaralandığını ve kan kaybından hayatını kaybettiğini belirledi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Önce öldürdüler sonra etrafı temizlediler: "O beni öldürecekti" - 2

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Cinayet Büro Amirliği tarafından olayın şüpheli görülmesi üzerine soruşturma başlatıldı. Evde bulunan anne F.K., oğulları M.K.(32) ve Y.R.K.(22) gözaltına alındı.

Şüpheliler evde sürekli tartıştıkları babalarının olay günü bıçakla kendilerine saldırdığını, bu sırada düşerek bıçağın kendi bacağına saplandığını söyledi.

Önce öldürdüler sonra etrafı temizlediler: "O beni öldürecekti" - 3

"YERE DÜŞTÜ"

Poliste ifade veren anne F.K. eşinin daha önceden içkili bir halde kendilerini yaraladığını söyleyerek "Eşim mutfakta alkol alıyordu. Aramızda tartışma çıktı. Bir anda bıçak çekerek bize doğru saldırdı." dedi.

"Sizi öldüreceğim" diye tehditler savurduğunu dile getiren F.K., "Oğullarım araya girmeye çalışırken yere düştü. Bıçak bacağına saplandı." ifadelerini kullandı.

Gözaltındaki F.K.'nın oğulları da benzer ifadeler verdikleri öğrenildi.

Önce öldürdüler sonra etrafı temizlediler: "O beni öldürecekti" - 4

EŞYALAR ÇÖPE ATILDI

Olayla ilgili yapılan çalışmalarda polis ifadelerle çelişen bazı güvenlik kamera görüntüleri buldu.

Görüntülerde olayın ardından şüphelilerin evdeki bazı eşyaları taşıyarak çöpe attıkları görüldü. Çöp konteynırında yapılan aramada bir tane kanlı şort, bir tane kanlı bez, bir tane kanlı sandalye bulundu.

Ayrıca evde yapılan aramada olayda kullanıldığı değerlendirilen iki adet bıçağa incelenmek üzere el kondu.

Daire girişinin olaydan sonra temizlendiği tespit edildi.

Önce öldürdüler sonra etrafı temizlediler: "O beni öldürecekti" - 5

"KAZAYLA OLDU"

Emniyette işlemleri tamamlanan anne ve iki oğlu ile onlara yardım ettiği iddia edilen bir kişi adliyeye sevk edildi.

Adliyeye sevk edilen anne F.K. "Kazayla oldu. O beni öldürecekti. Kurtulmak için mücadele ettim. Ne olduysa kazayla oldu." dedi.

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