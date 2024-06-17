Önce parti, sonra cami! Nihal Candan'dan dikkat çeken doğum günü: Merhaba dünyam, geri döndüm

Kara para aklama ve dolandırıcılık suçlamasıyla girdiği cezaevinden, 37 kiloya düşünce tahliye olan Nihal Candan "renkli" hayatına kaldığı yerden devam ediyor. Yaptırdığı özel doğum günü pastasıyla yeni yaşını kutlayan Candan, hemen ardından camiye sonra da Yerebatan Sarnıcına gezmeye gitti. Pastasının üzerinde "Merhaba dünyam, geri döndüm" yazısı kadar camideki "Ya Hak Ya Vekil vekilim SENSİN sana güveniyoruz kardeşim ve ben" notuyla cezaevinde olan kardeşini unutmaması dikkat çekti.

Önce parti, sonra cami! Nihal Candan'dan dikkat çeken doğum günü: Merhaba dünyam, geri döndüm - 1

Nihal Candan, sağlık sorunları nedeniyle tahliye edildiği cezaevinden çıktığından beri dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

Önce parti, sonra cami! Nihal Candan'dan dikkat çeken doğum günü: Merhaba dünyam, geri döndüm - 2

Dolandırıcılık ve kara para aklama gibi ağır suçlardan 6 ay önce tutuklanan Candan kardeşlerden Nihal Candan, 37 kiloya düşünce Anoreksiya tanısıyla tahliye edildi.

Önce parti, sonra cami! Nihal Candan'dan dikkat çeken doğum günü: Merhaba dünyam, geri döndüm - 3

Tahliye olduktan sonra hemen kuaför yolunu tutan Candan, ardından televizyonlara röportaja gitti. 

Önce parti, sonra cami! Nihal Candan'dan dikkat çeken doğum günü: Merhaba dünyam, geri döndüm - 4

Candan'ın bu rahat hareketleri avukatların dikkatini çekti ve tahliyesine itiraz edildi. Ancak Nihal Candan yine de renkli hayatına kaldığı yerden devam ediyor.

Önce parti, sonra cami! Nihal Candan'dan dikkat çeken doğum günü: Merhaba dünyam, geri döndüm - 5

"MERHABA DÜNYAM, BEN GERİ DÖNDÜM"

Doğum günü için özel hazırlanan Candan, "suçlu değil" notuyla o geceden kalan bir fotoğrafını paylaştı.

Candan'ın pastasının üstündeki, "Merhaba dünyam, ben geri döndüm" yazısı da dikkat çekti.

Önce parti, sonra cami! Nihal Candan'dan dikkat çeken doğum günü: Merhaba dünyam, geri döndüm - 6

Hemen ardından camiden bir fotoğraf yayımlayan Candan, "Ya Hak Ya Vekil vekilim SENSİN sana güveniyoruz kardeşim ve ben" notunu düştü.

Yerebatan Sarnıcından da küçük kız kardeşiyle bir paylaşımda bulunan ünlü ismin İstanbul turu devam ediyor. 

Önce parti, sonra cami! Nihal Candan'dan dikkat çeken doğum günü: Merhaba dünyam, geri döndüm - 7

CANDAN KARDEŞLER NEYLE SUÇLANIYOR?

Dolandırıcılık ve kara para aklamayla suçlanan Bahar ve Nihal Candan kardeşlerin, hayali “Veysel amir” oyunu ile piyasa değerinin altında araç satmayı vaat ettikleri, paraları topladıktan sonra ise “İhalede sorun çıktı, ertelendi.” gibi gerekçelerle ne araçları ne de ücreti teslim ettikleri iddia ediliyor.

Polisin yaptığı incelemeye göreyse bu yöntemle 13 mağdur yaklaşık 10 milyon lira dolandırıldı.

Önce parti, sonra cami! Nihal Candan'dan dikkat çeken doğum günü: Merhaba dünyam, geri döndüm - 8

Dilan ve Engin Polat'ın tutuklanmasının ardından operasyonlar başka sosyal medya ünlülerine de yöneldi. Dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamasıyla yargılanan Bahar ve Nihal Candan kardeşlerin, hayali "Veysel amir" oyunu ile piyasa değerinin altında araç satmayı vaat ettikleri, paraları topladıktan sonra ise "İhalede sorun çıktı, ertelendi." gibi gerekçelerle ne araçları ne de ücreti teslim ettikleri iddia ediliyor.

DAHA FAZLA GÖSTER