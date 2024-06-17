Önce parti, sonra cami! Nihal Candan'dan dikkat çeken doğum günü: Merhaba dünyam, geri döndüm
Kara para aklama ve dolandırıcılık suçlamasıyla girdiği cezaevinden, 37 kiloya düşünce tahliye olan Nihal Candan "renkli" hayatına kaldığı yerden devam ediyor. Yaptırdığı özel doğum günü pastasıyla yeni yaşını kutlayan Candan, hemen ardından camiye sonra da Yerebatan Sarnıcına gezmeye gitti. Pastasının üzerinde "Merhaba dünyam, geri döndüm" yazısı kadar camideki "Ya Hak Ya Vekil vekilim SENSİN sana güveniyoruz kardeşim ve ben" notuyla cezaevinde olan kardeşini unutmaması dikkat çekti.
Nihal Candan, sağlık sorunları nedeniyle tahliye edildiği cezaevinden çıktığından beri dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.