Önce patron ardından fenomen oldu: Başarısıyla herkese örnek oldu
Bursa'nın İznik ilçesinde 7 yıl beyaz eşya teknik servis biriminde 8 erkek arasında çalıştıktan sonra 2018'de mağaza açarak kendi işinin patronu olan Öznur Kurt (44), bayisi olduğu firmada mağazalara ve çalışanlara örnek gösteriliyor.
100 kiloluk çamaşır ve bulaşık makinelerini tek başına sırtlayarak evlere servise giden Kurt, "kendi işimin hem hamalı hem de patronuyum" diyor. Sosyal medyada binlerce takipçisi olan kadın yaptığı bedava balayı kampanyasıyla da yeni evleneceklere uygun fiyata taksitle beyaz eşya satıyor.
İki erkek çocuk annesi Kurt, yaptığı açıklamada, 7 yıl anaokulu öğretmenliği yaptığını belirterek, ilk para kazanmaya öğretmenlikle başladığını söyledi.
Çocuğunun rahatsızlığı nedeniyle öğretmenliği bıraktığını ve bir süre sonra evinin yakınlarındaki bir beyaz eşya firmasının teknik servisinde işe girdiğini dile getiren Kurt, 2011'de başladığı bu işi 2018 yılına kadar sürdürdüğünü anlattı.