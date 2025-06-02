Önce patron ardından fenomen oldu: Başarısıyla herkese örnek oldu

Bulaşık makinelerinde parlatıcı yerine kesinlikle sirke kullanmayın. Yüzde 99 zarar verir kazanı delebilirsiniz.

3'ü bir arada tabletler var. Bunu kullanıyorum diye tuz ve parlatıcıyı ihmal etmeyin. Tuz ve parlatıcınız mutlaka makinenizde olmalı."

Buna benzer onlarca pratik bilgiye kadınların sosyal medyalarından ulaşabileceklerini anlatan Kurt, başarılı çalışmasıyla bayisi olduğu beyaz eşya firmasında diğer mağazalara ve çalışanlara örnek gösterildiğini söyledi.

Kadınlara mücadele etmelerini imkanları varsa kendi işinin patronu olmalarını öneren Kurt, "Ben çok istiyordum, mücadele ettim ve başardım. Girişimci olmak isteyenlere destekler de var." dedi.