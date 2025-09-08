Adana ve Osmaniye'de şiddetli rüzgar ve sağanak

Adana ve Osmaniye'de sağanak ve kuvvetli rüzgar etkili oldu. Rüzgar nedeniyle bir okulun çatısı uçtu.

Adana ile Osmaniye'nin yüksek kesimlerinde kuvvetli rüzgar ve sağanak yağış etkili oldu.

Her iki kentin de yüksek kesimlerindeki ilçelerde saat 15.00 sıralarında başlayan toz bulutunun ardından şiddetli rüzgar çıktı.

Yaklaşık 10 dakika etkili olan şiddetli rüzgarda Kadirli ilçesindeki 7 Mart İlkokulu’nun çatısı uçtu.

Öğrencilerin dağıldığı okulda çatıdan uçan parçalar, okul bahçesine düştü.

Etkili olan rüzgarın ardından yağmur başladı.

Rüzgar ve yağmura hazırlıksızlık yakalanan vatandaşlar ise zor anlar yaşadı.

İtfaiye ekipleri rögarların tıkanmaması için uğraş verdi.

