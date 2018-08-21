1 İSTANBUL İstanbul Başakşehir'de, bağlı bulunduğu iş yerinin döküm alanından kaçarak 3 metre derinlikteki depoya düşen kurbanlık boğa, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

2 Alınan bilgiye göre, İSDÖK Sanayi Sitesi'ndeki bir iş yerinin döküm alanında iple bağlı halde tutulan büyükbaş hayvan, bulunduğu yerden kaçtı.



Kurbanlık boğa, iş yerinin alt katında bulunan depoya inmek için kullanılan zemindeki kapağın kırılması üzerine, 3 metre derinliğindeki boşluğa düştü.

3 Durumun itfaiye ekiplerine bildirilmesi üzerine, boğayı kurtarmak için çalışma başlatıldı.



Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, boğanın düştüğü kapağı, çevresini kırarak genişletti.

4 Yaklaşık 600 kilogram ağırlığındaki boğa, forklifte bağlanan iple yukarı çekilerek kurtarıldı.

5 iSTANBUL Çekmeköy'de ise kurban kesim ve satış yerinde kesim için bekletilirken ipinden kurtularak kaçan boğa, kesim alanının yanındaki su kanalına düştü.



Kurbanlığını yakalamak için arkasından yaklaşık 10 metre derinliğindeki su kanalına atlayan sahibi Ersonay Avcı, yaralandı.

6 Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri geldi. Sedyeye alınan Avcı, itfaiye ekiplerince halatlarla su kanalından kurtarıldı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Avcı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.



Yaralanan büyükbaş hayvanın ise yürüyemediği için kanalda kesildiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

7 RİZE Rize'de sahibini ve kasabı yaralayan veteriner tarafından sakinleştirici iğne vurulduktan sonra ahırdan çıkarılırken kaçan boğa, çay bahçesine düştü. Merkeze bağlı Pehlivantaşı Mahallesi'nde, İsmail Akgül ve ortakları satın aldığı kurbanlığı kesime götürmek üzere ahırdan çıkarmak istedi. Boğa, bu sırada Eşref Büyük'ü çenesinden yaraladı.

8 Ambulansla hastaneye götürülen Büyük, tedavisinin ardından geri döndü. Kendi imkanları ile iğne yapan kasap Ahmet Akgül, boğayı çıkarmak isterken boğanın tekmesi ile ayağından hafif şekilde yaralandı.Hayvanı kendi çabalarıyla ahırdan çıkarıp kesemeyeceğini anlayan kurban sahipleri, durumu Rize Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

9 Belediye ekipleri boğaya ahırdan çıkarabilmek için uyuşturucu iğne yaptı. Boğanın sakinleştiğini düşünen belediye ekipleri ve Akmet Akgül ahırdan çıkarmaya çalıştı. Bu sırada koşmaya başlayan boğa Akgül'ün elinden kurtularak çay bahçesine atladı. İyice huysuzlaşan boğaya uzun süre kimse yanaşmaya cesaret edemedi. Yaklaşık 2 saatlik uğraşın ardından iyice yorgun düşen boğa belediye ekipleri ve kurban sahiplerince yakalandı. Belediye ekipleri boğayı bahçeden yola çıkardı.





10 Yolda bir kez daha ipten kurtulmayı başaran boğa yeniden çay bahçesine girdi. Kurban sahipleri çay bahçesinde yeniden yakalayarak ağaca bağladıkları boğayı burada kesmeye karar verdi.Eşref Büyük, gazetecilere yaptığı açıklamada, hayvanı sakinleştirmeyi başaramadıklarını belirtti.

11 Kurbanı ahırdan çıkarmaya çalıştığı sırada kafası ile çenesine vurduğunu ifade eden Büyük, "kurban biraz yaramazlık yaptı. Ayağı ipe tkaıldı. kurtarmak istedim. Kafasını çeneme vurdu. Kaçmasaydım ezilebilirdim. Biraz yaralandım. Dudağım yarıldı. Görünmeyen bir kaza. Boğaya üç iğne yaptırdık, tesir etmedi" dedi.

12 Öte yandan, aynı mahallede Yakup Akgül'e ait kurbanlık boğa da kesime götürülürken sahiplerinin elinden kurtularak çay bahçesine girdi. Belediye ekiplerince uyuşturucu iğne yapılan boğa çay bahçesinden çıkarılamayınca su vurularak rahatlatılmaya çalışıldı. Her şeye rağmen bahçeden çıkmayan boğa çay bahçesinde kesildi.

13 RİZE Portakallık Mahallesi'nde de sahiplerinin elinden kaçan kurbanlık boğa, ortalığı birbirine kattı.

14 Sahiplerini peşinden sürükleyen boğa, karayoluna çıktı, otomobillerin önüne çıktı.

15 Bazı sürücüler otomobilleri ile sıkıştırmaya çalıştığı boğa, dere yatağına düştü. 1.5 saat süren kovalamacanın ardından sahiplerinin yakaladığı boğa kurban edildi.

16 BURSA Bursa'da da ilginç bir olay meydana geldi. Ailesiyle kurban kesimi için evlerinin bahçesinde bulunan 50 yaşındaki Mehmet Sıttık Karakaş, telefonla konuşmak için dışarı çıktığında kafasına keçi düştü.

17 Yaralı halde hastaneye kaldırılan Karakaş'ın kafatasının iki yerinin de kırık olduğu ancak sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

18 İlginç olay keçinin sahibi Emrah Aktaş'ın anlatımıyla aydınlandı. Keçiyi kesmek için üçüncü kattaki evlerinin terasına bağladıklarını söyleyen Aktaş, şunları söyledi:

19 "Keseceğimiz sırada ipten kurtuldu terasın kenarlarında bulunan duvarın üzerine çıktı. Tam tutacağımız sırada aşağıda bulunan adamın üzerine düştü. 'Babam eyvah adam gitti öldü' dedi. Çıplak ayak aşağıya indi.

20 Yaralı adamı arabaya bindirerek hastaneye götürdüler. Bizde keçiyi yakalayarak getirdik bu sefer kaçamadan kestik. Keçi zaten buraya getirene kadar yolda iki kişiyi devirdi. Zor zapt ettik."

21 ŞANLIURFA Şanlıurfa'da sahiplerinin elinden kaçan büyükbaş kurbanlıklar, uyuşturucu iğneyle sakinleştirilerek yakalandı.

22 Atatürk Mahallesi'nde sahibinin elinden kaçan dana, bir evin bahçesine girdi.

23 Büyükşehir ve Haliliye belediyelerinin hayvan yakalama timleri tarafından sakinleştirici iğneyle vurulan dana, buna rağmen uzun süre kaçmaya çalıştı.

24 Sakinleşmesinin ardından evin bahçesinden çıkarılan hayvan, sokakta yeniden kaçma girişiminde bulundu. Uzun uğraşlar sonucu bir kamyonetin kasasına bağlanan dana, kurban kesim alanına götürüldü.

25 Sırrın Mahallesi'nde ise sahibinin elinden kaçan boğa, bir iş yerinin bahçesinde sıkıştırıldı. Burada ekiplerce sakinleştirici iğne yapılan boğa, bir süre daha kimseyi yanına yaklaştırmadı. Sakinleştirici iğnenin etkisini göstermesiyle uysallaşan boğa, bölgeye gelen kasap tarafından kesildi.

26 Şanlıurfa-Gaziantep karayolu yakınlarındaki organize sanayi bölgesinde de ipini koparak sahibinin elinden kaçan kurbanlık boğa, ormanlık alana kaçtı.

27 Sahipleri tarafından kovalanan kurbanlık yaklaşık 5 saat yakalanmayınca Eyyübiye Belediyesi Kurban Yakalama Timinden yardım istendi. Yanına kimseyi yaklaştırmayan boğa, zaman zaman kendisine yakalamak isteyenlere saldırdı.





28 Hayvandan korunmaya çalışan vatandaşlar, ağaçların arkasına saklandı. Ekipler tarafından uyuşturucu iğneyle sakinleştirilen kurbanlık boğa, bir süre sonra sahipleri tarafından kementle yakalanarak kesim bölgesine götürüldü.

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